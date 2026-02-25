PETRÓLEO-El crudo opera cerca de máximos de siete meses antes de conversaciones entre EEUU e Irán

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 25 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían ligeramente el miércoles, mientras los inversores sopesaban la amenaza de un conflicto ‌militar entre Estados Unidos e ‌Irán ⁠que podría interrumpir el suministro y un gran aumento de las reservas de crudo estadounidenses.

* Los futuros del Brent subían 6 centavos, a 70,83 dólares por barril, ​a las ⁠0957 ⁠GMT. Los futuros del WTI ganaban 4 centavos, a 65,67 dólares por barril.

* Los precios del ​Brent alcanzaron el viernes su nivel más alto desde el 31 de julio, mientras ‌que el WTI alcanzó el lunes su nivel más alto ​desde el 4 de agosto, ya ​que Estados Unidos posicionó fuerzas militares en Oriente Medio para intentar obligar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear y de misiles balísticos.

* Un conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otros países de ​la importante región productora de Oriente Medio.

* Apoyando los precios del petróleo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso brevemente sus ⁠argumentos a favor de un posible ataque a Irán en su discurso sobre el estado de la Unión el martes, afirmando ‌que no permitiría que un país que describió como el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo tuviera armas nucleares.

* Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones el jueves en Ginebra.

* El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo el martes que un acuerdo con Estados Unidos estaba "al alcance, pero solo si se ‌da prioridad a la diplomacia".

* En medio de las crecientes tensiones, Irán ha acelerado las negociaciones ⁠para comprar misiles crucero antibuque chinos, según fuentes de Reuters, que podrían apuntar a las ‌fuerzas navales estadounidenses que se han reunido cerca de la costa iraní.

* Si bien ⁠las tensiones geopolíticas han respaldado los precios, el mercado también se ⁠enfrenta a la preocupación por el gran aumento de las existencias, ya que la oferta mundial supera a la demanda.

* Según fuentes del mercado, el Instituto Americano del Petróleo informó el martes por la noche de un aumento masivo de las reservas de petróleo de Estados Unidos de 11,43 ‌millones de barriles en la semana que finalizó ​el 20 de febrero.

* Los informes oficiales sobre las reservas de petróleo de Estados Unidos de la Administración de Información de Energía se publicarán más tarde el miércoles. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Jeslyn Lerh en ‌Singapur. Edición de Thomas Derpinghaus, Michael Perry y Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)