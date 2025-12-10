PETRÓLEO: El crudo opera estable antes de negociaciones de paz sobre Ucrania, decisión de la Fed

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 10 dic (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban estables el miércoles, mientras los inversores esperaban avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la decisión sobre tasas de interés en Estados Unidos.

* Tras descender cerca de un 1%, el crudo Brent subía 7 centavos, o un 0,1%, a US$62,01 el barril a las 1039 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 10 centavos, o un 0,2%, a US$58,35.

* Citando cifras del API, fuentes del mercado dijeron el martes que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 4,78 millones de barriles la semana pasada, mientras que las existencias de gasolina aumentaron en 7 millones de barriles y los inventarios de destilados crecieron en 1,03 millones de barriles. Los datos del Gobierno se esperan a las 1530 GMT.

* En tanto, los mercados esperaban que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca su principal tasa de interés en un cuarto de punto el miércoles para apoyar el enfriamiento del mercado laboral.

* La bajada de las tasas de interés podría estimular la demanda de petróleo al impulsar el crecimiento económico, pero las ganancias se veían limitadas por la preocupación de que la oferta pudiera superar a la demanda. Mientras el mercado del petróleo se adentra en un previsible exceso de oferta, la oferta rusa sigue siendo un riesgo, señalaron los analistas de ING en una nota.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país y sus socios europeos presentarán pronto a Estados Unidos "documentos refinados" sobre un plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

* Un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría suponer la retirada de las sanciones internacionales a las empresas rusas, lo que podría liberar el restringido suministro de petróleo.

* En tanto, la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) dijo que espera que la producción de petróleo de Estados Unidos este año aumente más de lo previsto anteriormente, elevando su pronóstico para 2025 en 20.000 barriles a un promedio récord de 13,61 millones de barriles por día.

* Sin embargo, la organización rebajó en 50.000 barriles su previsión de producción para 2026, hasta 13,53 millones de barriles diarios. (Reporte de Shadia Nasralla; Reporte adicional de Emily Chow; Editado en Español por Ricardo Figueroa)