Petróleo: el crudo opera estable, pero temores sobre la oferta lo mantienen rumbo a un alza semanal

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 24 oct (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban con pocos cambios el viernes, estabilizándose tras la subida del día anterior y en camino de una ganancia semanal, ya que las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia por la guerra en Ucrania aumentaron la preocupación por el suministro.

* Los futuros del crudo Brent perdían 10 centavos, o un 0,15%, a US$65,89 a las 0959 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaban 9 centavos, o un 0,15%, a US$61,70.

* "Todo el mundo está esperando señales de la magnitud del impacto de las nuevas sanciones a Rusia. El mercado está a la expectativa para ver qué ocurre con los flujos", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS. "En el pasado, sanciones similares sólo causaron trastornos temporales".

* Ambos referenciales subieron más de un 5% el jueves tras el anuncio de las sanciones y se encaminaban a una ganancia semanal de alrededor del 7%, la mayor desde mediados de junio.

* Los diferenciales a seis meses de los futuros del Brent y del crudo estadounidense volvieron a backwardation -estructura en la que los contratos a más largo plazo caen por debajo de aquellos a mes inmediato- tras haber estado brevemente en contango esta semana.

* Esto indica que los operadores han pasado de preocuparse por el exceso de oferta a preocuparse por la escasez, lo que les permite vender a precios a mes inmediato más altos en lugar de pagar por almacenar petróleo para su venta futura.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil para presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que ponga fin a la guerra de Ucrania. Las dos empresas juntas representan más del 5% de la producción mundial de petróleo.

* Las sanciones llevaron a las grandes petroleras estatales chinas a suspender a corto plazo las compras de crudo ruso, informaron fuentes comerciales a Reuters. Los refinadores de la India, el mayor comprador de petróleo ruso por vía marítima, van a recortar drásticamente las importaciones de crudo ruso, según fuentes del sector.

* El ministro de Petróleo de Kuwait dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estaría dispuesta a compensar cualquier escasez en el mercado aumentando la producción.

* Los inversores también se están centrando en una reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, la próxima semana, ya que ambos trabajan para calmar las tensiones comerciales y poner fin a una serie de medidas de represalia. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres.

Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Yuka Obayashi en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa

