PETRÓLEO - El crudo opera estable tras ataque ucraniano a oleoducto ruso que no interrumpió el suministro

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 4 dic (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban estables el jueves, con el mercado centrado en los ataques de Ucrania a los activos petroleros rusos, mientras que el estancamiento de las conversaciones de paz atenuaba las expectativas de un acuerdo que restablezca los flujos de petróleo ruso.

* El crudo Brent subía 24 centavos, o un 0,4%, a $62,91, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense avanzaba 33 centavos, o un 0,6%, a $59,28.

* Ucrania atacó el oleoducto de Druzhba, en la región central rusa de Tambov, informó el miércoles una fuente de la inteligencia militar ucraniana, el quinto ataque contra el oleoducto que envía petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. El operador del oleoducto y la compañía húngara de petróleo y gas afirmaron posteriormente que los suministros circulaban por el oleoducto con normalidad.

* "La campaña ucraniana de drones contra la infraestructura de refino rusa ha pasado a una fase más sostenida y estratégicamente coordinada", afirma la consultora Kpler en un informe de investigación.

* "Esto ha reducido la producción de refino ruso a unos 5 millones de barriles diarios entre septiembre y noviembre, lo que supone un descenso interanual de 335.000 barriles diarios, siendo la gasolina la más afectada y la producción de gasóleo también considerablemente más débil", añade el informe.

* La percepción de que el progreso en un plan de paz para Ucrania se estaba estancando también apoyaba los precios, después de que los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieran de las conversaciones de paz con el Kremlin sin ningún avance específico sobre el fin de la guerra. Trump dijo que no estaba claro qué pasaría ahora.

* Anteriormente, las expectativas de un final de la guerra habían presionado los precios a la baja, ya que los operadores anticipaban que un acuerdo implicaría el fin de las sanciones a Rusia y permitiría que el petróleo ruso volviera a un mercado global ya sobreabastecido.

* En tanto, los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada debido al repunte de la actividad de refino, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Los inventarios de crudo aumentaron en 574.000 barriles, a 427,5 millones de barriles, en la semana finalizada el 28 de noviembre, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas consultados en un sondeo de Reuters de una reducción de 821.000 barriles.

* Fitch Ratings recortó el jueves sus previsiones sobre el precio del petróleo para 2025-2027 para reflejar el exceso de oferta en el mercado y el crecimiento de la producción, que se espera supere a la demanda. (Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín. Editado en Español por Ricardo Figueroa)