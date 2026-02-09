PETRÓLEO: el crudo opera estable tras disiparse preocupaciones sobre interrupción de suministro de Irán

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 9 feb (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban estables el lunes después de que Estados Unidos e Irán se comprometieron a continuar las conversaciones indirectas, lo que alivió los temores sobre el suministro de petróleo, pero la decisión de India de dejar de comprar crudo ruso daba un piso a los precios

* Los futuros del crudo Brent subían 17 centavos, o un 0,3%, a 68,22 dólares el barril a las 1044 GMT, recuperándose de pérdidas previas, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaba 18 centavos, o un 0,3%, a 63,73 dólares

* Irán y Estados Unidos se comprometieron a continuar las conversaciones tras lo que ambas partes describieron como debates positivos. Esto alivió la preocupación de que el fracaso de las negociaciones pudiera empujar a Oriente Medio hacia la guerra, ya que Estados Unidos ha desplegado más fuerzas militares en la zona

* Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán

* El Brent y el WTI cayeron más de un 3% y un 2%, respectivamente, la semana pasada, su primera caída en siete semanas, al aliviarse las tensiones y en medio de una venta masiva en el mercado liderada por las acciones

* Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el país atacaría las bases estadounidenses en Oriente Medio en caso de una ofensiva de las fuerzas estadounidenses

* "La prima de riesgo iraní no puede disiparse por completo mientras los buques de guerra estadounidenses sigan donde están", afirmó el analista de SEB Bjarne Schieldrop

* Los inversores también se enfrentan a los esfuerzos occidentales por frenar los ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones de petróleo que financian su guerra en Ucrania. La Comisión Europea propuso el viernes una prohibición general de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de petróleo crudo de Rusia

* Las refinerías de la India, que en su día fueron las mayores compradoras de crudo ruso transportado por mar, están evitando las compras con entrega en abril y se espera que se mantengan alejadas de este tipo de operaciones durante más tiempo, según fuentes del sector de la refinería y el comercio, lo que podría ayudar a Nueva Delhi a sellar un pacto comercial con Washington

* Si la India dejara de comprar petróleo ruso por completo, "esto supondría una evolución alcista sostenida para el mercado físico del crudo", afirmaron los analistas del mercado petrolero de Sparta.