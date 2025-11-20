PETRÓLEO - El crudo repunta con la mirada en las reservas de crudo de EE. UU.

Por Katya Golubkova y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 20 nov (Reuters) - Los precios del petróleo subían tras la caída de la sesión anterior, impulsada por la preocupación de que la presión de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania pueda añadir oferta a un mercado bien abastecido, un temor que se veía contrarrestado el jueves por una reducción mayor de la esperada en las reservas de crudo estadounidenses.

Los futuros del crudo Brent subían 16 centavos, o un 0,25%, a US$63,67 el barril a las 0338 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaban 17 centavos, o un 0,29%, a US$59,61.

Ambas referencias repuntaban ligeramente tras caer un 2,1% durante la sesión del miércoles. El movimiento se produjo después de que Reuters informara de que EEUU había hecho señales a Ucrania para que aceptara un marco elaborado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia cediendo territorio y algunas armas, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Los precios cayeron ante la preocupación de que el fin de la guerra ponga fin a las sanciones sobre las ventas de crudo ruso, liberando ese suministro en el mercado al mismo tiempo que el petróleo se almacena en los buques y los principales productores han aumentado sus cuotas de producción.

En una nota del jueves, los analistas de ING advirtieron de que es poco probable que Ucrania respalde el plan, ya que podrían considerar que favorece a Rusia, pero "las señales de que EEUU todavía está tratando de trabajar en un acuerdo alivian algunas preocupaciones sobre nuevas sanciones contra Rusia y también la fuerza con que se aplicarán los actuales frenos".

Los precios también se vieron favorecidos por la reducción de las reservas de crudo en EEUU, que fue mayor de lo esperado, y que reflejó el aumento de la actividad de refinado, en un contexto de buenos márgenes en el mayor consumidor de petróleo del mundo, y la demanda de crudo estadounidense para la exportación.

Los inventarios de crudo cayeron en 3,4 millones de barriles hasta los 424,2 millones de barriles en la semana finalizada el 14 de noviembre, según la Administración de Información Energética de EEUU (AIE), frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 603.000 barriles.

No obstante, los analistas también señalaron que las existencias de gasolina y destilados en EEUU aumentaron por primera vez en más de un mes, señal de la ralentización del consumo.

El mercado también está a la espera del impacto de la fecha límite del 21 de noviembre fijada por EEUU para que las empresas liquiden sus negocios con Rosneft y Lukoil, los dos mayores productores y exportadores de petróleo de Rusia.

Las empresas fueron sancionadas en el marco de los esfuerzos estadounidenses por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. (Información de Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)