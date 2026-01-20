PETRÓLEO-El crudo repunta impulsado por caída del dólar y presión sobre Groenlandia

Por Anushree Mukherjee y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 20 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes, impulsados por un dólar más débil, mientras los mercados ⁠observaban las amenazas del presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, de aumentar los a las naciones europeas si obstaculizan su deseo de hacerse con Groenlandia. Los futuros del Brent avanzaban 15 centavos, o un 0,2%, a 64,09 dólares el ⁠barril a ‌las 0430 ​GMT. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate para febrero , que vence el martes, subía 14 ​centavos, o un 0,2%, a 59,58 dólares. El contrato más activo del WTI para marzo ganaba 6 centavos, ‌o un 0,1%, a 59,40 dólares. Los contratos del WTI ‌no se liquidaron el lunes debido a la ​festividad estadounidense del Día de Martin Luther King Jr.

"Un dólar estadounidense más débil proporcionó cierto apoyo al petróleo y al complejo de materias primas en general", dijeron los estrategas de materias primas de ING el martes. Un dólar más débil hace que los contratos de crudo denominados en dólares sean más baratos para los tenedores de otras divisas.

Los precios se han mantenido relativamente bien en medio de un movimiento de riesgo más amplio en los mercados, dijo ING, agregando que esto siguió al resurgimiento de ⁠las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa sobre las .

Durante el fin de semana, los temores de una renovada guerra comercial se intensificaron ​después de que Trump dijera que impondría gravámenes adicionales del 10% a partir del 1 de febrero sobre los bienes importados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, aumentando al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo sobre Groenlandia.

LOS DATOS CHINOS APOYAN AL PETRÓLEO

El mercado del petróleo también está encontrando cierto apoyo en los datos del producto interior bruto chino del cuarto trimestre, que fueron mejores de ⁠lo esperado y se publicaron el lunes, dijo el analista de mercados de IG Tony Sycamore.

"Esta resiliencia en ​el principal importador de petróleo del mundo ha impulsado el sentimiento de la demanda", dijo.

La economía china creció un 5,0% el año pasado, cumpliendo el objetivo del Gobierno de aprovechar una cuota récord de la demanda mundial de bienes para compensar el débil consumo interno. ‍Esta estrategia amortiguó el impacto de los aranceles estadounidenses, pero cada vez es más difícil de mantener.

El rendimiento de las refinerías del país en 2025 también aumentó, un 4,1% interanual, mientras que la producción de crudo creció un 1,5%, según mostraron los datos del Gobierno el lunes. Ambos se situaron en máximos históricos.

Los mercados también están atentos al sector petrolero de Venezuela después de ​que Trump dijera que EEUU se encargaría de la industria tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Vitol ofreció petróleo venezolano a compradores chinos con descuentos de unos 5 dólares por barril respecto al ICE Brent para entrega en abril, dijeron múltiples fuentes comerciales. (Información de Anushree ‍Mukherjee en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)