PETRÓLEO: el crudo repunta tras los comentarios de Trump sobre la "armada" hacia Irán

23 ene (Reuters) - Los precios del petróleo repuntaban, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara sus amenazas contra Irán, uno de los principales productores de Oriente Próximo, lo que suscitó la preocupación de que se produjeran acciones militares que pudieran interrumpir el suministro. Los futuros del crudo Brent para marzo subían 43 centavos, o un 0,7%, a 64,49 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 42 centavos, también un 0,7%, a 59,78 dólares el barril, a las 0522 GMT.

Ambos contratos cedieron alrededor de un 2% el jueves. Repuntaron después de que Trump dijera a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos tiene una "armada" dirigiéndose hacia Irán, pero que esperaba no tener que usarla, mientras renovaba las advertencias a Teherán contra el asesinato de manifestantes o la reanudación de su programa nuclear.

Buques de guerra, entre ellos un portaaviones y destructores de misiles guiados, llegarán a Oriente Próximo en los próximos días, dijo un responsable estadounidense. Irán es el cuarto mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y uno de los principales exportadores a China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo.

El Brent y el WTI se encaminan a avances semanales de alrededor del 0,6% después de que los precios subieran esta semana por las amenazas de Trump de invadir Groenlandia, desestabilizando potencialmente la alianza transatlántica, pero el jueves cuando se retractó de cualquier acción militar.

