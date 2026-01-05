Petróleo-el crudo retrocede mientras la oferta mundial contrarresta la agitación en venezuela

Por Florence Tan

SINGAPUR, 5 ene (Reuters) - Los precios del petróleo bajaban, en un momento en que la adecuación de los suministros mundiales compensaba la inquietud sobre las interrupciones ⁠del suministro tras la audaz incursión de ⁠Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana. Los futuros del crudo Brent caían 21 centavos, o un 0,4%, a 60,54 dólares el barril a las 0452 GMT, mientras ⁠que el crudo estadounidense ‌West Texas ​Intermediate bajaba 28 centavos, o un 0,5%, a 57,04 dólares el barril.

Los principales índices de referencia del petróleo se mostraban ​volátiles en las primeras operaciones asiáticas, abriendo a la baja, pero subiendo poco después, solo para recortar los avances ‌y volver a ponerse al rojo, mientras los inversores evaluaban la agitación ‌política en el país miembro de la OPEP ​y el impacto en el suministro de petróleo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que Washington tomaría el control del país productor de petróleo y que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano seguía en pleno vigor, después de detener a Maduro en Nueva York el domingo.

En un mercado global con abundante oferta de petróleo, los analistas dijeron que cualquier otra interrupción de las exportaciones de Venezuela tendría poco impacto inmediato en los precios.

"Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo en el corto plazo provenientes de Venezuela, dependiendo de cómo evolucione la ⁠política de sanciones de Estados Unidos", dijeron analistas de Goldman Sachs dirigidos por Daan Struyven en una nota del 4 de enero, manteniendo sin cambios sus ​pronósticos de precios del petróleo para 2026.

Los altos cargos del Gobierno de Maduro, que han calificado las detenciones de Maduro y su esposa Cilia Flores como un secuestro, siguen al mando y prometieron mantenerse unidos detrás de Maduro, pero un cambio de régimen podría suprimir los precios, dicen los analistas.

"Un cambio de régimen en Venezuela representaría inmediatamente uno de los mayores riesgos al alza para las perspectivas de suministro mundial de petróleo para 2026-2027 y más allá", dijeron el lunes analistas de JP Morgan. El ataque de ⁠Estados Unidos a Venezuela para capturar al presidente Maduro no infligió ningún daño a la producción de petróleo y a la industria ​de refinación del país.

Helima Croft, jefa de investigación de materias primas de RBC Capital, dijo que el alivio total de las sanciones podría desbloquear varios cientos de miles de barriles diarios de producción.

Trump dijo el domingo que Estados Unidos podría lanzar un segundo ataque militar contra Venezuela si los ‍miembros restantes del Gobierno no cooperan con sus esfuerzos para que el país "se arregle".

"Todas las apuestas están echadas en un escenario de cambio caótico de poder como lo que ocurrió en Libia o Irak", añadió Croft.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, denominados en conjunto OPEP+, decidieron mantener su producción el domingo.

Trump también planteó la posibilidad de nuevas intervenciones militares estadounidenses en Latinoamérica, y sugirió que Colombia y México también podrían ​enfrentarse a una acción militar si no reducen el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

Los analistas también están atentos a la reacción de Irán después de que Trump amenazara el viernes con intervenir en la represión de las protestas en el país productor de la OPEP, lo que aumentó la tensión geopolítica. (Información ‍de Florence Tan y Sudarshan Varadhan; edición de Sonali Paul y Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)