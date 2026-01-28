PETRÓLEO: el crudo ronda máximos de cuatro meses impulsado por un dólar débil y tormenta en EE. UU.

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 28 ene (Reuters) - Los precios del petróleo alcanzaron el miércoles su nivel más alto desde finales de septiembre, después de que una tormenta invernal interrumpió la producción de crudo en Estados Unidos, mientras que la debilidad del dólar estadounidense y los continuos cortes de suministro en Kazajistán prestaban más apoyo.

* A las 10:17 GMT, los futuros del crudo Brent habían cambiado de tendencia y bajaban 39 centavos, o un 0,6%, a 67,18 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 22 centavos, o un 0,4%, a 62,17 dólares.

* Ambas referenciales subieron alrededor de un 3% el martes.

* El dólar se acerca a mínimos de cuatro años frente a una cesta de divisas, lo que refleja una debilidad que hace que las materias primas que cotizan en el billete verde, como el petróleo, sean más baratas para los tenedores de otras monedas.

* Por el lado de la oferta, las exportaciones de crudo desde los puertos estadounidenses de la costa del Golfo cayeron a cero el domingo antes de recuperarse el lunes, después de que una fuerte tormenta invernal barrió el país, según el servicio de seguimiento de buques Vortexa.

* La pérdida de producción en Kazajistán también está contribuyendo a la subida de los precios, aunque el miembro de la OPEP+ espera que la producción del yacimiento de Tengiz se reanude gradualmente en una semana. Sin embargo, algunas fuentes señalan que podría tardar más.

* En tanto, el operador de oleoductos CPC, que gestiona alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, ha restablecido la plena capacidad de carga en su terminal del mar Negro tras el mantenimiento de un punto de amarre afectado por drones, según las fuentes.

* El grupo OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados, mantendrá su pausa en el aumento de la producción de petróleo para marzo en una reunión que se celebrará el 1 de febrero, informaron delegados de la OPEP+.

* Por otra parte, funcionarios estadounidenses están trabajando para emitir una licencia general que levantaría algunas sanciones al sector energético de Venezuela, dijeron fuentes, lo que podría pesar sobre los precios.

* Un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo han llegado a Oriente Medio, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters, lo que se suma a las capacidades del presidente Donald Trump para defender a las fuerzas estadounidenses o potencialmente tomar medidas militares contra Irán, lo que ha aumentado las preocupaciones de interrupciones en el suministro del cuarto mayor productor de crudo de la OPEP.

* Por el lado de la demanda, el mercado espera que los inventarios de crudo y gasolina de Estados Unidos hayan subido en la semana terminada el 23 de enero, mientras que los inventarios de destilados probablemente habrían disminuido, mostró un sondeo de Reuters. Los datos del Gobierno se publicarán a las 15:30 GMT. (Reporte de Shadia Nasralla; Información adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Emily Chow en Singapur; Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)