PETRÓLEO-El crudo roza máximos de dos semanas ante la previsión de un recorte de tipos de la Fed

Por Florence Tan y Mohi Narayan

SINGAPUR, 8 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo rondaban el lunes máximos de dos semanas, mientras los inversores esperan que una probable rebaja de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense esta semana impulse el crecimiento económico y la demanda energética, al tiempo que vigilan el riesgo geopolítico que amenaza el suministro ruso y venezolano. Los futuros del crudo Brent subían 14 centavos, o un 0,22%, a US$63,89 el barril hacia las 0722 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$60,23, con un alza de 15 centavos, o un 0,25%.

Ambos contratos cerraron la sesión del viernes en sus niveles más altos desde el 18 de noviembre.

Los mercados valoran en un 84% la posibilidad de un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del martes y el miércoles, según datos de LSEG. Sin embargo, los comentarios de los miembros del consejo indican que la reunión será probablemente una de las más de los últimos años, lo que intensificará la atención de los inversores sobre la dirección de la política del banco y su dinámica interna.

En Europa, los avances en las conversaciones de paz de Ucrania siguen siendo lentos disputas sobre las garantías de seguridad para Kiev y el estatus del territorio ocupado por Rusia sin Representantes estadounidenses y rusos también tienen opiniones divergentes sobre la propuesta de paz presentada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Los diversos resultados potenciales del último impulso de Trump para poner fin a la guerra podrían liberar una oscilación en el suministro de petróleo de más de 2 millones de barriles por día", dijeron analistas de ANZ en una nota a clientes.

El analista de Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar dijo que un alto el fuego es el principal riesgo a la baja para las perspectivas de los precios del crudo, mientras que el daño sostenido a la infraestructura petrolera de Rusia es un riesgo alcista significativo.

"Creemos que la preocupación por el exceso de oferta acabará haciéndose realidad, especialmente cuando los flujos de petróleo y productos refinados rusos acaben sorteando las sanciones existentes, lo que llevará a los futuros a acercarse gradualmente a los US$60/bbl hasta 2026", afirma Dhar en una nota a clientes.

Mientras tanto, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para sustituir un límite de precios a las exportaciones de petróleo ruso por una prohibición total de los servicios marítimos, según dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto, lo que probablemente frenaría aún más el suministro del segundo mayor productor de petróleo del mundo.

Estados Unidos también ha intensificado la presión sobre Venezuela, que forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), incluyendo ataques contra barcos que, según dijo, intentaban sacar drogas ilegales del país miembro de la OPEP, así como conversaciones sobre medidas militares para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Por otra parte, las refinerías independientes chinas han aumentado las compras de petróleo iraní sancionado de los tanques de almacenamiento en tierra utilizando cuotas de importación recién emitidas, dijeron fuentes comerciales y analistas, un exceso de oferta. (Información de Florence Tan en Singapur y Mohi Narayan en Nueva Delhi; edición de Jamie Freed y Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)