PETRÓLEO: el crudo se dirige a su primera caída semanal en siete semanas

SINGAPUR, 6 feb (Reuters) -

Los futuros del crudo estadounidense subían ligeramente el viernes, pero se encaminaban hacia su primera caída semanal en siete semanas, mientras las preocupaciones sobre la oferta se atenuaban y los inversores se centraban en el resultado de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Omán, que tendrán lugar más tarde, el viernes.

Los futuros del crudo Brent avanzaban 25 centavos, o un 0,4%, hasta US$67,80 el barril a las 0353 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU también subía 25 centavos, o un 0,4%, hasta US$63,54 el barril.

Los índices de referencia han bajado más de un 3% desde los máximos de casi seis meses alcanzados a finales de enero, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con atacar Irán, y ambas partes se disponían a mantener conversaciones en Omán el viernes.

Sin embargo, Teherán y Washington no han acordado la agenda de la reunión. Irán quiere discutir solo cuestiones nucleares, mientras que Estados Unidos presiona para incluir los misiles balísticos de Irán, el apoyo a grupos armados en la región y el trato a su población.

"Las dos partes siguen muy distanciadas, lo que mantiene elevadas las tensiones. Esto debería hacer que la prima de riesgo geopolítico se mantenga", dijo Daniel Hynes, analista de ANZ, en una nota el viernes.

Cualquier aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán podría interrumpir el flujo de petróleo, ya que aproximadamente una quinta parte del consumo mundial total de crudo pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán, también miembro de la OPEP.

Si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán alivian las perspectivas de conflicto en la región, los precios del petróleo podrían bajar aún más.

"Creemos que los temores geopolíticos darán paso a unos fundamentales débiles", afirmaron los analistas de Capital Economics en una nota, señalando la recuperación de la producción petrolera de Kazajistán, que contribuirá a que los precios del crudo bajen hasta los US$50 por barril a finales de 2026.

(Información de Florence Tan y Sudarshan Varadhan en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)