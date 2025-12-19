PETRÓLEO.- El crudo se encamina a cerrar a la baja por segunda semana consecutiva

19 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el viernes y se disponían a cerrar a la baja por segunda semana consecutiva, mientras las crecientes perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania contrarrestaban la preocupación por las interrupciones del suministro debido al bloqueo a los petroleros venezolanos. Los futuros del crudo Brent caían 9 centavos, o un 0,2%, a US$59,73 el barril, a las 0456 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba 13 centavos, o un 0,2% menos, a US$56,02 el barril.

En términos semanales, el Brent bajaba un 2,3%, mientras que el WTI perdía un 2,5%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que creía que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania estaban "llegando a algo" antes de una reunión de Estados Unidos con responsables rusos este fin de semana.

En el otro catalizador geopolítico potencial, no estaba claro de inmediato cómo Estados Unidos haría cumplir el anuncio de Trump de bloquear los buques petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela, cuya producción representa alrededor del 1% de la oferta mundial. En una medida sin precedentes, la Guardia Costera de Estados Unidos incautó la semana pasada un petrolero venezolano.

"La incertidumbre sobre los detalles de la aplicación de las sanciones y el optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania liderado por Estados Unidos están aliviando las preocupaciones sobre la oferta mundial y moderando las primas de riesgo geopolítico", dijo el viernes el analista de IG Tony Sycamore.

Otras medidas dirigidas al petróleo ruso podrían suponer un mayor riesgo de suministro para el mercado que el bloqueo de Trump a Venezuela de los petroleros, según los analistas.

Venezuela autorizó el jueves a dos buques de transporte de crudo de gran tamaño no sancionados zarpar hacia China, según dos fuentes familiarizadas con las operaciones de exportación de petróleo de Venezuela.

Los analistas de Bank of America anticipan que el menor precio del crudo reducirá la cantidad de oferta, lo que podría evitar una caída libre de los precios.

"Un repunte desde los niveles actuales que supere la resistencia de US$56,70-56,90 reforzaría la idea de que la caída de esta semana hasta el mínimo de US$54,98 fue una falsa ruptura a la baja", afirma Sycamore, de IG.

"Por el contrario, una ruptura por debajo de US$54,98/90 reavivaría el impulso bajista, apuntando al nivel psicológico de US$50,00".

(Información de Sudarshan Varadhan; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)