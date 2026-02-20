PETRÓLEO: el crudo se encamina a su primera alza semanal en tres semanas por tensiones EEUU-Irán

Por Anna Hirtenstein

20 feb (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban cerca de sus máximos de seis meses el viernes, rumbo a su primera ganancia semanal en tres semanas, ante la creciente preocupación de que pueda estallar un conflicto después de que Washington advirtió a Teherán que sufrirá las consecuencias si no llega a un acuerdo sobre su actividad nuclear en cuestión de días

* Los futuros del crudo Brent bajaban 19 centavos, o un 0,3%, a $71,47, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 13 centavos, o un 0,2%, a $66,30 a las 0900 GMT

* En lo que va de semana, el Brent ha subido un 5,5% y el WTI un 5,4%

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que ocurrirían "cosas realmente malas" si Irán no llega a un acuerdo para frenar su programa nuclear. Trump fijó un plazo de entre 10 y 15 días

* En tanto, Irán ha planeado unas maniobras navales conjuntas con Rusia, informó una agencia de noticias local, días después de cerrar temporalmente el estrecho de Ormuz para realizar ejercicios militares

* Irán se encuentra frente a la península arábiga, rica en crudo, cruzando el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. El conflicto en la zona podría limitar el suministro de hidrocarburos al mercado mundial y hacer subir los precios

* Según el análisis de Saxo Bank, los operadores e inversores han aumentado en los últimos días la compra de opciones de compra sobre el crudo Brent, apostando por un aumento de los precios

* Las reservas de crudo de Estados Unidos se redujeron en 9 millones de barriles, debido al aumento de la utilización de las refinerías y las exportaciones, según un informe de la Administración de Información de Energía publicado el jueves

* Las preocupaciones sobre cómo podrían evolucionar las tasas de interés en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, limitaban las subidas del precio del crudo

* Las tasas de interés bajas suelen considerarse un factor favorable para los precios del petróleo

* Los mercados también sopesaban el impacto de la abundante oferta en los precios, con rumores de que la OPEP+ se inclina por reanudar el aumento de la producción de petróleo a partir de abril. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Reporte adicional de Laila Kearney en Nueva York y Trixie Yap en Singapur; edición de Christopher Cushing, Sonali Paul y Elaine Hardcastle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)