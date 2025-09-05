Petróleo: el crudo se encamina a su primera pérdida semanal en tres semanas ante la escasez de oferta

Por Siyi Liu

SINGAPUR, 5 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo extendían su caída una tercera sesión el viernes, dirigiéndose a una pérdida semanal por primera vez en tres semanas, a medida que aumentan las expectativas de un incremento del suministro y una sorprendente acumulación de existencias de crudo en Estados Unidos se suma a las preocupaciones sobre la demanda. Los futuros del crudo Brent caían 10 centavos, o un 0,15%, a US$66,89 el barril a las 0420 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajaba 13 centavos, o un 0,20%, a US$63,35.

En lo que va de semana, el Brent bajaba un 1,78% y el WTI un 1%.

El crudo se mantenía bajo presión en medio de la preocupación por el aumento de la oferta de la OPEP+, según escribieron los analistas de ANZ research en una nota el viernes.

Las expectativas del mercado son cada vez mayores de que el grupo introduzca más barriles en el mercado para recuperar la cuota de mercado perdida frente a los productores de esquisto de EEUU en los últimos años, dijeron los analistas.

Reuters informó el miércoles que ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, conocidos en conjunto como OPEP+, considerarán elevar aún más la producción en octubre en una reunión el domingo, basándose en dos fuentes las discusiones. (Información de Siyi Liu en Singapur, Arathy Somasekhar y Georgina McCartney en Houston; edición de Sonali Paul y Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)