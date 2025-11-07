PETRÓLEO: El crudo se encamina a su segunda pérdida semanal ante el temor por la oferta

Por Mohi Narayan y Florence Tan

Los precios del petróleo subían el viernes tras tres días de descensos ante la preocupación por el exceso de oferta y la ralentización de la demanda en Estados Unidos, aunque los precios se encaminan a una segunda pérdida semanal. Los futuros del crudo Brent subían 65 centavos, o un 1,03%, a US$64,03 el barril, a las 0745 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$60,08 el barril, también 65 centavos más, o un 1,09%.

El Brent y el WTI caerán alrededor de un 2% esta semana, por segunda semana consecutiva, debido al aumento de la producción de los principales productores mundiales.

Según Tony Sycamore, analista de IG Markets, la caída de los precios se debe a una sorprendente acumulación de inventarios en Estados Unidos de 5,2 millones de barriles, que reavivó los temores a un exceso de oferta.

"Esto se ha visto amplificado por los flujos de aversión al riesgo, que han reforzado el dólar, y por el actual cierre de la Administración estadounidense, que sigue enturbiando la actividad económica", añadió.

Las existencias de crudo en Estados Unidos subían más de lo esperado tras el aumento de las importaciones y la reducción de la actividad de refinación, mientras que los inventarios de gasolina y destilados disminuyeron, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía.

Los precios del petróleo también se veían presionados por las preocupaciones sobre los efectos del cierre de la Administración más largo la historia de Estados Unidos en la economía en general.

El Gobierno de Trump ha ordenado reducciones de vuelos en los principales aeropuertos debido a la escasez de controladores aéreos, mientras que los datos privados apuntan a un mercado laboral estadounidense más débil en octubre.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, también conocida como OPEP+, decidieron el domingo aumentar ligeramente la producción en diciembre. Sin embargo, el grupo también puso en pausa nuevos aumentos para el primer trimestre del próximo año, receloso de un exceso de oferta.

Tras la decisión, Arabia Saudí —el principal exportador mundial— redujo drásticamente los precios de su crudo para los compradores asiáticos en diciembre, en respuesta a un mercado bien abastecido.

Las sanciones europeas y estadounidenses a Rusia e Irán también están interrumpiendo el suministro a los mayores importadores del mundo, China e India, lo que proporciona cierto apoyo a los mercados globales. El jueves, la comercializadora suiza de materias primas Gunvor dijo que había retirado su propuesta de comprar los activos extranjeros de la empresa energética rusa Lukoil después de que el Tesoro estadounidense la calificara de "marioneta" de Rusia y señalara que Washington se oponía al acuerdo.

"Que Gunvor deseche su compra de activos de Lukoil que EEUU mantiene su campaña de máxima presión contra Rusia y la posible aplicación estricta de sanciones a Rosneft y Lukoil", dijo Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

"El apoyo es frágil ... es probable que la narrativa del exceso de oferta vuelva a ser la influencia clave en el sentimiento", añadió.

Las importaciones de crudo de China, el mayor importador de petróleo del mundo, aumentaron en octubre un 2,3% respecto a septiembre y un 8,2% respecto al año anterior, hasta 48,36 millones de toneladas, según datos de la Administración General de Aduanas.

