PETRÓLEO: el crudo se encamina a una caída semanal mientras Irán y EE. UU. prolongan las negociaciones

Por Florence Tan

SINGAPUR, 27 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el viernes, pero se mantenían en camino de registrar una caída semanal, después de que Estados Unidos e Irán ampliaran las negociaciones nucleares, lo que alivió la preocupación sobre posibles hostilidades que podrían interrumpir el suministro, mientras que la OPEP+ podría reanudar el aumento de la producción en su reunión del domingo. Los futuros del crudo Brent subían 36 centavos, o un 0,51%, hasta US$71,11 el barril, a las 0600 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU se situaba en US$65,59, con un alza de 38 centavos, o un 0,58%.

En la semana, el Brent se encaminaba a una caída del 1%, mientras que el WTI iba a caer alrededor del 1,3%, revirtiendo algunos de los avances de la semana anterior.

"Los operadores se encuentran a la espera de lo que sucederá este fin de semana, con el aumento de la tensión con Irán, por un lado, y la reunión de la OPEP+ del domingo, con un probable aumento de la producción, por otro", dijo June Goh, analista de Sparta Commodities.

Estados Unidos e Irán el jueves en Ginebra conversaciones indirectas sobre su prolongada disputa nuclear para evitar un conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara un refuerzo militar en la región.

Durante las conversaciones, los precios del petróleo avanzaban más de un dólar por barril, después de que los medios de comunicación informaran de que el diálogo se había estancado debido a la insistencia de Estados Unidos en que Irán no enriqueciera uranio y a su exigencia de que se entregara todo el uranio enriquecido al 60% a Estados Unidos.

Sin embargo, los precios bajaban, después de que el mediador omaní dijera que las partes habían avanzado en sus conversaciones.

Tienen previsto reanudar las negociaciones con conversaciones a nivel técnico programadas para la próxima semana en Viena, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en una publicación en la red social X tras las reuniones en Ginebra.

"Creemos que la última ronda de conversaciones ofrece cierta esperanza sobre las posibilidades de una resolución pacífica, pero los ataques militares no están en absoluto descartados, dados los antecedentes", dijo el analista de DBS Suvro Sarkar.

Goh, de Sparta, dijo que el tono de las conversaciones indicaba la falta de voluntad de ambas partes para ceder, y añadió que la posibilidad de un ataque estadounidense contra Irán es cada vez mayor, pero que cualquier acción militar probablemente sería limitada.

Las primas de riesgo geopolítico de entre US$8 y US$10 por barril se han incorporado a los precios del petróleo por el temor a que un conflicto interrumpa el suministro de Oriente Próximo a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, según dijeron ambos analistas.

Para amortiguar el impacto de un posible ataque, Arabia Saudí está aumentando su producción y sus exportaciones de petróleo como parte de un plan de contingencia, según informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el plan.

Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, probablemente considere aumentar su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios para abril en la reunión del 1 de marzo, según las fuentes, tras suspender los aumentos de producción en el primer trimestre.

(Información de Florence Tan en Singapur y Nicole Jao en Nueva York; edición de Sonali Paul, Kim Coghill y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)