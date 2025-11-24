PETRÓLEO - El crudo se estabiliza ante negociaciones de paz en Ucrania y perspectivas de tipos en EE. UU.

Por Mohi Narayan

NUEVA DELHI, 24 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo se tomaban un respiro el lunes, tras la caída de alrededor del 3% de la semana pasada, en un momento en que los inversores sopesaban las posibilidades de un recorte de tipos en Estados Unidos frente a la perspectiva de un acuerdo entre Rusia y Ucrania que podría liberar más suministro ruso a través de un alivio de las sanciones.

Estados Unidos y Ucrania se disponían a reanudar el trabajo sobre un plan revisado para el acuerdo de paz antes de la fecha límite del jueves fijada por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de haber acordado ajustar una versión anterior que los críticos dijeron que era demasiado favorable a Moscú. Los futuros del crudo Brent cotizaban sin cambios, a US$62,56 por barril, a las 0458 GMT, mientras que el West Texas Intermediate perdía 2 centavos, o un 0,03%, a US$58,04 por barril. Ambas referencias alcanzaban sus mínimos desde el 21 de octubre.

"Las ventas se desencadenaron principalmente por el fuerte impulso del presidente Trump a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que los mercados ven como una vía rápida para desbloquear el suministro ruso sustancial", escribió el analista de IG Tony Sycamore en una nota.

Los avances hacia un acuerdo superan con creces las perturbaciones a corto plazo derivadas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa estatal Rosneft y a la empresa privada Lukoil, que entraron en vigor el viernes, añadió.

Las sanciones han dejado varados en el mar casi 48 millones de barriles de crudo ruso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha fijado el jueves como fecha límite para el acuerdo, aunque los líderes europeos están presionando para mejorarlo.

Un acuerdo de paz podría hacer retroceder las sanciones que han frenado las exportaciones de petróleo ruso. Rusia era el segundo mayor productor de crudo del mundo después de Estados Unidos en 2024, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La incertidumbre en torno a los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos es otro factor que suprime el apetito de los inversores.

Sin embargo, la posibilidad de una bajada de tipos el mes que viene aumentó después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, , sugiriera un recorte a corto plazo.

"Las expectativas de un posible recorte de los tipos de la Reserva Federal en diciembre también pueden contrapesar el sentimiento bajista al mejorar el apetito global por el riesgo", afirmó Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación en Nueva Delhi.

"Los precios del crudo ya han bajado casi un 17% este año, lo que refleja un persistente sentimiento negativo. (...) A estos niveles más bajos, se espera que surjan gradualmente compras de valor", añadió. (Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Helen Clark en Perth; edición de Thomas Derpinghaus y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)