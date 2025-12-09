PETRÓLEO-El crudo se estabiliza; inversores atentos a negociaciones de paz de Ucrania y decisión de la Fed

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Los precios del petróleo operaban estables el martes tras caer un 2% en la sesión anterior, con los inversores pendientes de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, la preocupación por la abundante oferta y la inminente decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

* Los futuros del crudo Brent subían 22 centavos, o un 0,4%, a $62,71 el barril a las 1145 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 20 centavos, o un 0,3%, a $59,08 el barril.

* Ambos contratos cayeron más de un dólar por barril el lunes, después de que Irak restableció la producción en el yacimiento petrolero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los mayores del mundo.

* Ucrania compartirá con Estados Unidos un plan de paz revisado tras las conversaciones mantenidas en Londres entre su presidente, Volodímir Zelenski, y los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido.

* Según fuentes familiarizadas con el asunto, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para sustituir el tope de precios a las exportaciones rusas de petróleo por una prohibición total de los servicios marítimos, en un intento de reducir los ingresos petroleros de Rusia.

* Algunos analistas estaban pendientes del próximo informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en busca de pistas sobre el suministro.

* "Es probable que el próximo motor (del mercado) sea el informe mensual de la AIE sobre el mercado del petróleo correspondiente a diciembre, que se publica el 11 de diciembre, en el que ha pronosticado un superávit récord en el mercado del petróleo en 2026, destacado en anteriores informes de perspectivas", afirmó Kelvin Wong, analista sénior de mercados de OANDA.

* Si la AIE sigue señalando el riesgo de superávit en el mercado del petróleo en su informe de diciembre, el crudo WTI podría derivar a la baja para poner a prueba la zona de soporte del rango entre $56,80 y $57,50 por barril, añadió.

* También hay que tener en cuenta la decisión política de la Reserva Federal del miércoles, con una probabilidad del 87% de una reducción de las tasas de un cuarto de punto.

* La bajada de las tasas de interés suele ser un factor positivo para la demanda de petróleo, dado el descenso de los costos de endeudamiento, aunque algunos analistas se mostraron cautos sobre el impacto que podría tener en los precios del crudo por el momento. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Trixie Yap en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)