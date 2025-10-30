Petróleo: el crudo se estabiliza tras la reducción de los aranceles de Trump a China

Por Mohi Narayan y Colleen Howe

NUEVA DELHI, 30 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían estables el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que reduciría los aranceles a China al 47% desde el 57% tras una reunión con el presidente Xi Jinping en Corea del Sur, en una señal de que las tensiones que empañaban las perspectivas de crecimiento económico mundial se estaban aliviando. Los futuros del crudo Brent, que subieron 52 centavos el miércoles, caían 40 centavos o un 0,46% a US$64,62 el barril hacia las 0531 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaban 31 centavos o un 0,51% a US$60,17 tras subir 33 centavos un día antes.

Trump acordó reducir los aranceles a China durante un año a cambio de que Pekín reanude las compras de soja estadounidense, mantenga el flujo de exportaciones de tierras raras y tome medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo. Según Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de análisis en Nueva Delhi, esto podría "reforzar en cierta medida la confianza del mercado, al tiempo que estimularía la demanda mundial de energía y respaldaría los precios del petróleo".

Según Sachdeva, mientras se mantengan los niveles clave de US$60 y US$58 por barril de Brent, sigue habiendo posibilidades de recuperación a corto plazo.

"En en lado positivo, es probable que los precios se mantengan en los US$72 por barril, lo que sugiere un movimiento dentro de un rango a corto plazo", afirmó.

También contribuyó a mejorar las perspectivas económicas la bajada de los tipos de interés anunciada el miércoles por la Reserva Federal estadounidense, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, señaló que podría ser el último recorte del año, ya que el actual cierre del gobierno amenaza la disponibilidad de datos. "La decisión de la Reserva Federal subraya un giro más amplio en su ciclo de política monetaria, que favorece la reflación gradual y el apoyo en lugar de la restricción, proporcionando un viento de cola a las materias primas sensibles a la actividad económica", dijo el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti, en una nota.

Las ganancias del Brent y el WTI en la sesión anterior también reflejaron una reducción mayor de la esperada en los inventarios de crudo y combustible de Estados Unidos.

No obstante, ambas referencias van camino de registrar descensos superiores al 3% en octubre, lo que supondría su tercer mes consecutivo de pérdidas.

Los inventarios de crudo de EE.UU. cayeron en 6,86 millones de barriles hasta los 416 millones de barriles en la semana finalizada el 24 de octubre, según informó la Administración de Información Energética, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una caída de 211.000 barriles.

Otro punto clave para los inversores es la reunión de la OPEP+ prevista para el 2 de noviembre, en la que la alianza anunciará probablemente otro aumento de la oferta de 137.000 barriles diarios (bpd) para diciembre. Desde abril, el grupo ha aumentado los objetivos de producción en más de 2,7 millones de barriles diarios, lo que equivale al 2,5% de la oferta mundial, en una serie de incrementos mensuales. Esto supone algo menos de la mitad de los 5,85 millones de bpd de recortes acumulados que el grupo había acordado en años anteriores. (Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín; edición de Kim Coghill, Edwina Gibbs y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)