PETRÓLEO: el crudo se mantiene cerca de máximos de siete meses antes de conversaciones entre EE. UU. e Irán

Por Katya Golubkova y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 25 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían cerca de sus máximos de siete meses el miércoles, mientras la amenaza de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán que podría interrumpir el suministro siguió preocupando a los inversores, con las conversaciones entre las partes previstas para el jueves. Los futuros del Brent subían 42 centavos, o un 0,6%, hasta situarse en US$71,19 por barril a las 0730 GMT. Los futuros del WTI avanzaban 41 centavos, o un 0,6%, hasta situarse en US$66,04 por barril.

Los precios del Brent alcanzaron el viernes su nivel más alto desde el 31 de julio, mientras que el WTI alcanzó el lunes su nivel más alto desde el 4 de agosto, y ambos contratos se han mantenido cerca de esos niveles, en un momento en que Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en Oriente Próximo para obligar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear y de misiles balísticos.

Un conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otros países de la importante región productora de Oriente Próximo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, expuso brevemente sus argumentos a favor de un posible ataque a Irán en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso el martes, afirmando que no permitiría que el mayor patrocinador del terrorismo del mundo tuviera un arma nuclear.

"Esta incertidumbre significa que el mercado seguirá descontando una gran prima de riesgo y seguirá siendo sensible a cualquier novedad", afirmaron el miércoles los estrategas de materias primas de ING.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto reunirse con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones el jueves en Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo el martes que un acuerdo con Estados Unidos estaba "al alcance, pero solo si se da prioridad a la diplomacia".

"El presidente (estadounidense Donald) Trump ha advertido de que, sin un acuerdo, habrá 'consecuencias muy graves'. Queda por ver si las concesiones (de Irán) satisfarán la línea roja de 'enriquecimiento cero' de Estados Unidos", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en una nota.

En medio de las crecientes tensiones, Irán y China han acelerado las negociaciones para la compra de misiles crucero antibuque chinos, según fuentes de Reuters, que podrían apuntar a las fuerzas navales estadounidenses que se han reunido cerca de la costa iraní.

Según los expertos, los misiles antibuque mejorarían la capacidad de ataque de Irán y supondrían una amenaza para las fuerzas navales estadounidenses.

Si bien las tensiones geopolíticas han respaldado los precios, el mercado también se enfrenta a la preocupación por el gran aumento de las existencias, mientras la oferta mundial supera a la demanda.

Según fuentes del mercado, el Instituto Estadounidense del Petróleo informó el martes por la noche de un aumento masivo de las reservas de petróleo de EEUU de 11,43 millones de barriles en la semana que finalizó el 20 de febrero.

Sin embargo, las reservas de gasolina y destilados disminuyeron, según las fuentes, que citan los datos del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés).

Los informes oficiales sobre las reservas de petróleo de EEUU de la Administración de Información Energética se publicarán el miércoles., (Información de Katya Golubkova en Tokio y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Christian Schmollinger, Thomas Derpinghaus y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)