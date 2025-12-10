PETRÓLEO - El crudo se mantiene estable ante las negociaciones en Ucrania y la decisión de la Fed

Por Emily Chow

SINGAPUR, 10 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían estables el miércoles tras caer cerca de un 1% en la sesión anterior, mientras los inversores estaban pendientes de los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y a la espera de una decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent subían 7 centavos, o un 0,1%, a US$62,01 el barril, a las 0500 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$58,32 el barril, con una subida de 7 centavos, o un 0,1%.

"Los mercados del petróleo actualmente encontrar una dirección, con un pequeño impulso de la caída de los inventarios de EEUU, según informó el API", dijo Suvro Sarkar, analista de energía de DBS Bank, en referencia a las siglas en inglés del Instituto Estadounidense del Petróleo.

"Los operadores estarán atentos a cualquier avance o falta de avances en las conversaciones de paz de Ucrania, mientras que la política de recorte de tipos de la Reserva Federal de EEUU es otro factor macroeconómico clave que podría proporcionar cierto apoyo a los precios del petróleo".

Fuentes del mercado, citando cifras del API, dijeron el martes que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 4,78 millones de barriles la semana pasada, mientras que las existencias de gasolina aumentaron en 7 millones de barriles y los inventarios de destilados subieron en 1,03 millones de barriles.

Entretanto, los mercados esperaban que la Reserva Federal estadounidense redujera en un cuarto de punto su principal tipo de interés en su reunión del miércoles para apoyar el enfriamiento del mercado laboral. La bajada de los tipos de interés podría estimular la demanda de petróleo al impulsar el crecimiento económico.

Sin embargo, el temor a que la oferta supere a la demanda limitó las ganancias. Los analistas de ING señalaron en una nota que, si bien el mercado del petróleo se está adentrando en un previsible exceso de oferta, el suministro ruso sigue siendo un riesgo.

"Mientras que los volúmenes de exportación marítima de Rusia se mantienen bien, estos barriles tienen dificultades para encontrar compradores", dijo ING, que añadió que la producción de petróleo de Rusia comenzará a caer si no se encuentran compradores.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país y sus socios europeos presentarán en breve a Estados Unidos "documentos precisos" sobre un plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia, tras días de diplomacia de alto riesgo.

Un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría suponer la retirada de sanciones internacionales a las empresas rusas, lo que liberaría el restringido suministro de petróleo.

Mientras tanto, la Administración de Información Energética dijo que espera que la producción de petróleo de EEUU alcance este año un récord mayor de lo previsto anteriormente, elevando su previsión para 2025 en 20.000 barriles, hasta una media de 13,61 millones de barriles diarios.

Sin embargo, la organización rebajó en 50.000 su previsión de producción total para 2026, hasta 13,53 millones de barriles diarios. (Información de Emily Chow; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)