PETRÓLEO-El crudo se mantiene estable ante los riesgos de suministro de Venezuela y Rusia

Los precios del petróleo se mantenían estables el martes, tras subir más de un 2% en la sesión anterior, en un momento en que Estados Unidos dijo que podría vender el crudo venezolano que ha incautado, mientras que los ataques de Ucrania contra buques y muelles rusos aumentaron el temor de interrupción del suministro. Los futuros del crudo Brent bajaban 6 centavos, o un 0,1%, hasta los 62,01 dólares por barril a las 0440 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedía 9 centavos, o un 0,16%, a 57,92 dólares.

El lunes, el Brent registró su mejor rendimiento diario en dos meses y el WTI su mayor subida desde el 14 de noviembre.

"Los mercados del crudo están atravesando las últimas semanas de 2025 con unos precios en gran medida moderados, lo que refleja un tira y afloja entre los persistentes fundamentos bajistas y los intermitentes titulares alcistas", dijo en una nota Priyanka Sachdeva, analista de mercado de la correduría Phillip Nova. Aunque los precios han mostrado modestos repuntes ante los titulares sobre geopolítica a lo largo de 2025, la narrativa más amplia apunta a un equilibrio entre la atonía de la demanda y el exceso de oferta, dijo.

"En general, la tendencia sigue siendo débil, ya que las preocupaciones estructurales sobre la oferta eclipsan los repuntes efímeros de riesgo", añadió Priyanka Sachdeva.

Sin embargo, los mercados se muestran cautos, mientras los operadores sopesan los riesgos geopolíticos frente a las previsiones de una amplia oferta a principios de 2026, lo que deja a los precios potencialmente sensibles a cualquier interrupción prolongada.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos podría conservar o vender el petróleo que había incautado frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas, como parte de su campaña de presión sobre Venezuela, que incluye un "bloqueo" de los petroleros bajo sanciones que entran y salen del país.

"Es cierto que incluso si las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeran a cero en el corto plazo, los mercados del petróleo probablemente seguirán estando bien abastecidos en el 1S 26", dijo Barclays en una nota fechada el lunes.

Sin embargo, Barclays estima que el superávit mundial de petróleo se reducirá a solo 700.000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2026, y una interrupción prolongada podría tensar aún más el mercado, agotando la reciente acumulación de inventarios.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania se atacaron mutuamente sus instalaciones en el mar Negro, una ruta de exportación vital para ambos países.

Los soldados rusos atacaron el puerto ucraniano de Odesa en el mar Negro a última hora del lunes y dañaron las instalaciones portuarias y un barco, en el segundo ataque a la región en menos de 24 horas.

Un ataque ucraniano con drones dañó dos buques, dos muelles y provocó un incendio en un pueblo de la región rusa de Krasnodar, según informaron el lunes las autoridades regionales. Ucrania también ha atacado la logística marítima de Rusia, centrándose en los petroleros de la flota en la sombra que intentan eludir las sanciones impuestas a Rusia por la guerra de casi cuatro años.

