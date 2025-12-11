PETRÓLEO: El crudo se mantiene estable pendiente de las conversaciones sobre la guerra en Ucrania

Por Ashitha Shivaprasad y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 11 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían estables el jueves, en un momento en que los inversores volvieron a centrarse en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mientras vigilaban las consecuencias de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. Los futuros del crudo Brent bajaban 5 centavos, o un 0,08%, a US$62,16 el barril a las 0400 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 1 centavo, o un 0,02%, a US$58,45 el barril.

Las referencias subían un día antes después de que EEUU dijera que había confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, mientras la escalada de las tensiones entre los dos países hacía temer interrupciones en el suministro.

"De momento, la incautación no ha repercutido en el mercado, pero una mayor escalada impondrá una fuerte volatilidad en los precios del crudo", dijo Emril Jamil, analista de petróleo de LSEG.

"El mercado sigue en el limbo, pendiente de los avances del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania".

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, el más grande de la historia, en realidad, y otras cosas están sucediendo".

Los representantes del Gobierno de Trump no nombraron el buque. El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard dijo que se creía que el petrolero, Skipper, había sido incautado frente a Venezuela.

Comerciantes y fuentes de la industria dijeron que los compradores asiáticos están exigiendo fuertes descuentos en el crudo venezolano, presionados por una oleada de petróleo sancionado de Rusia e Irán y mayores riesgos de carga en el país sudamericano a medida que EEUU aumenta su presencia militar en el Caribe.

Los inversores se centraron más en la evolución de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania mantuvieron una llamada con Trump para discutir los últimos esfuerzos de paz de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, en lo que dijeron que era un "momento crítico" en el proceso.

Los informes de que Ucrania atacó a un buque de la flota rusa en la sombra prestaron apoyo a los precios por ahora, dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore en una nota.

"Es probable que estos acontecimientos mantengan al crudo por encima de nuestro nivel clave de soporte de US$55 hasta finales de año, salvo un inesperado acuerdo de paz en Ucrania", dijo Sycamore.

En otras noticias, una Reserva Federal de EEUU muy dividida redujo su tipo de interés de referencia. Unos tipos más bajos pueden reducir los costes de endeudamiento de los consumidores e impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

Por otra parte, la reducción de los inventarios de crudo en EEUU también prestó apoyo a los precios, aunque la caída fue más leve de lo esperado.

Los inventarios de crudo cayeron en 1,8 millones de barriles hasta los 425,7 millones de barriles en la semana que finalizó el 5 de diciembre, según informó la Administración de Información Energética de EEUU en su informe semanal sobre la situación del petróleo, en comparación con las expectativas de los analistas, según un sondeo de Reuters, de una reducción de 2,3 millones de barriles. (Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Tom Hogue y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)