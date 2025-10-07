Petróleo: el crudo se mantiene estable tras aumento de producción de la OPEP+ menor de lo esperado

Por Enes Tunagur

LONDRES, 7 oct (Reuters) - Los precios del petróleo operaban estables el martes, mientras los inversores valoraban un aumento de la producción de la OPEP+ en noviembre menor de lo esperado, en un contexto de expectativas de exceso de oferta.

* Los futuros del crudo Brent caían 9 centavos, o un 0,14%, a US$65,38 el barril a las 1007 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía 10 centavos, o un 0,16%, a US$61,59.

* Ambos contratos subieron más de un 1% en la sesión anterior después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y algunos productores más pequeños, conocida como OPEP+, decidió aumentar su producción colectiva de petróleo en 137.000 barriles diarios a partir de noviembre.

* La medida contrastó con las expectativas del mercado de una reintroducción más agresiva de la oferta, una señal de que el grupo sigue siendo cauteloso a la hora de aumentar su cuota de producción en el mercado mundial del petróleo en medio de las predicciones de un excedente de oferta en el cuarto trimestre, así como el próximo año, dijeron los analistas de ING.

* "El Brent había caído alrededor de US$5 por barril la semana pasada en respuesta a las expectativas anteriores de un mayor impulso de la oferta, por lo que este leve repunte parece razonable", dijo Anh Pham, analista senior de LSEG.

* "Por ahora, el mercado parece capaz de acomodar el volumen adicional, y aún no hemos visto un cambio hacia el contango en la parte delantera de la curva".

* La OPEP+ no ha hablado de aumentar las cuotas después de noviembre, dijo el martes el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.

* La OPEP+ ha aumentado sus objetivos de producción de petróleo en más de 2,7 millones de bpd este año, lo que equivale aproximadamente al 2,5% de la demanda mundial.

* Los factores geopolíticos han mantenido un suelo bajo los precios, con el conflicto entre Rusia y Ucrania afectando a los activos energéticos y creando incertidumbre sobre el suministro de crudo ruso.

* La refinería de petróleo rusa de Kirishi detuvo su unidad de destilación más productiva tras el ataque de un avión no tripulado y el posterior incendio el 4 de octubre, y es probable que la recuperación lleve alrededor de un mes, dijeron el lunes dos fuentes de la industria. (Reporte de Enes Tunagur en London, Anjana Anil en Bengaluru y Siyi Liu en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)