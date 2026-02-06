PETRÓLEO: el crudo se toma una pausa mientras inversores esperan conversaciones entre EE. UU. e Irán

LONDRES, 6 feb (Reuters) - Los precios del petróleo cotizaban estables el viernes, mientras los inversores esperaban noticias de las importantes negociaciones entre Estados Unidos e Irán que se están llevando a cabo en Omán, en medio de los temores de otro conflicto en Oriente Medio que perturbe el suministro.

* Los futuros del crudo Brent subían 7 centavos, o un 0,1%, a US$67,62 el barril a las 1055 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate también ganaba 7 centavos, o un 0,1%, a US$63,36 el barril.

* Aun así, el Brent se encaminaba a cerrar la semana con una caída del 4,3%, mientras que el WTI se encaminaba a terminar la semana casi sin cambios.

* La falta de consenso sobre la agenda de la reunión entre Irán y Estados Unidos ha mantenido a los inversores preocupados por el riesgo geopolítico.

* Irán quiere ceñirse a las cuestiones nucleares, mientras que Estados Unidos quiere debatir los misiles balísticos de Irán y su apoyo a los grupos armados de la región.

* Cualquier escalada de la tensión entre ambos países podría interrumpir el flujo de petróleo, ya que aproximadamente una quinta parte del consumo mundial total pasa por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán.

* Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán, miembro de la OPEP.

* Si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán alivian las perspectivas de conflicto en la región, los precios del petróleo podrían bajar aún más.

* "Creemos que los temores geopolíticos darán paso a unos fundamentos débiles", afirmaron los analistas de Capital Economics en una nota, señalando que la recuperación de la producción petrolera de Kazajistán contribuirá a que los precios bajen, hasta situarse en torno a los US$50 por barril, a finales de 2026.

* Semanalmente, los precios se vieron lastrados por una venta masiva en los mercados y por las persistentes expectativas de un exceso de oferta de petróleo, según los analistas. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Reportaje adicional de Florence Tan y Sudarshan Varadhan en Singapur; edición de Sonali Paul, Clarence Fernandez y Joe Bavier; Editado en Español por Ricardo Figueroa)