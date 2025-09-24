Petróleo: el crudo sigue subiendo tras la caída de las reservas en EEUU

Por Laila Kearney y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 24 sep

Los precios del petróleo subían el miércoles por segundo día consecutivo tras conocerse que los inventarios de crudo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada, lo que refuerza la sensación de escasez en el mercado. Los futuros del Brent avanzaban 19 centavos, o un 0,3%, hasta los US$67,82 por barril a las 0400 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaban 21 centavos, o un 0,3%, hasta los US$63,62.

Ambas referencias se revalorizaban más de un dólar el barril el martes, ya que el acuerdo para reanudar las exportaciones desde el Kurdistán iraquí se estancó, lo que detuvo los envíos de petróleo por oleoducto desde la región a Turquía a pesar de las esperanzas de poner fin al estancamiento, al tiempo que dos productores clave pedían garantías de pago de la deuda.

El acuerdo entre los gobiernos federal y regional kurdo de Irak y las empresas petroleras reanudaría las exportaciones de unos 230.000 barriles diarios de crudo. Los flujos por oleoducto están interrumpidos desde marzo de 2023. Según Emril Jamil, analista de petróleo de LSEG, "se espera que los precios se mantengan dentro de un rango a corto plazo".

Las continuas interrupciones del suministro de Rusia apoyan los precios, pero la incertidumbre sobre las decisiones de la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés limita las ganancias, añadió Jamil.

Las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) mostraron que las existencias estadounidenses de crudo y gasolina cayeron la semana pasada, mientras que las de destilados subieron, según fuentes del mercado que citaron los datos del API. Los datos mostraron que las existencias de crudo disminuyeron en 3,82 millones de barriles en la semana finalizada el 19 de septiembre, dijeron las fuentes, mientras que los inventarios de gasolina descendieron en 1,05 millones de barriles y los inventarios de destilados aumentaron en 518.000 barriles.

