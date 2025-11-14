PETRÓLEO - El crudo sube 1% tras un ataque ucraniano a un depósito ruso de petróleo

Por Sam Li y Siyi Liu

14 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1% el viernes, impulsados por los temores de suministro después de que un ataque de un dron ucraniano afectara a un depósito de petróleo en un importante centro de exportación ruso, el puerto del mar Negro de Novorosíisk. Los futuros del crudo Brent subían 79 centavos, o un 1,25%, a US$63,80 el barril a las 0701 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 82 centavos, o un 1,38%, a US$59,50 el barril.

Ambos contratos subieron más de un 2% en las primeras operaciones asiáticas, pero luego recortaron algunas ganancias. El Brent ha ganado un 0,28% en la semana, mientras que el WTI ha perdido un 0,38%.

El ataque del viernes dañó un barco en el puerto, bloques de apartamentos y un depósito de petróleo en Novorosíisk, hiriendo a tres tripulantes del barco, dijeron dirigentes rusos.

"Los ataques de drones ucranianos (...) han desatado nuevos temores de interrupciones en el flujo de suministro de petróleo, ya que este puerto es el segundo mayor centro de exportación de petróleo de Rusia", dijo June Goh, analista del mercado de petróleo de Sparta Commodities, que agregó que el ataque del viernes se produjo apenas dos semanas después de otro importante en Tuapse.

"Aún no se conoce el alcance de los daños, pero si se mantiene la pauta de escalada, se produciría un recorte del suministro tanto en las exportaciones de crudo como de productos fuera de Rusia."

Según fuentes del sector, los envíos de crudo a través de Novorosíisk alcanzaron los 3,22 millones de toneladas, o 761.000 barriles diarios, en octubre, con un total de 1,794 millones de toneladas de productos petrolíferos exportados.

Las subidas de precios se han producido después de que tanto el Brent como el WTI cayeran alrededor de un 3% el miércoles, lastrados por un informe de la OCDE según el cual la oferta mundial de petróleo igualaría la demanda en 2026, en un nuevo giro respecto a sus anteriores previsiones de déficit de oferta.

El jueves, la Administración de Información de Energía (AIE) de EEUU informó de un aumento mayor de lo esperado en las existencias de crudo de EEUU la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina y destilados cayeron menos de lo esperado.

Los inventarios de crudo aumentaron en 6,4 millones de barriles hasta los 427,6 millones de barriles en la semana que finalizó el 7 de noviembre, según la EIA, frente a las expectativas de Reuters de un aumento de 1,96 millones de barriles.

(Información de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; edición de Tom Hogue, Sonali Paul y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)