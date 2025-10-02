Petróleo: el crudo sube ante el temor a las sanciones rusas tras tres días de pérdidas

Por Yuka Obayashi y Siyi Liu

2 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el jueves tras las pérdidas registradas en las tres sesiones anteriores ante la preocupación por el exceso de oferta en el mercado, en un momento en que la posibilidad de que se endurezcan las sanciones sobre el crudo ruso prestó cierto apoyo. Los futuros del crudo Brent ganaban 37 centavos, o un 0,57%, hasta los US$65,72 por barril, a las 0401 GMT.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 34 centavos, o un 0,55%, a US$62,12 el barril. Algunos analistas atribuyeron las subidas a un rebote técnico, después de que tanto el Brent como el WTI perdieran cerca de un 1% en la sesión anterior, con el Brent cerrando en su nivel más bajo desde el 5 de junio y para el WTI desde el 30 de mayo. "El interés comprador surgió cuando el WTI se acercó a su nivel de soporte de US$60, mientras que el aumento de los riesgos geopolíticos y la especulación sobre el endurecimiento de las sanciones al crudo ruso también prestaron apoyo", dijo Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, una unidad de Nissan Securities. Los ministros de Economía del Grupo de los Siete afirmaron el miércoles que tomarán medidas para aumentar la presión sobre Rusia, apuntando a quienes siguen aumentando sus compras de crudo ruso y a quienes facilitan la elusión. Además, Estados Unidos proporcionará a Ucrania información de inteligencia para ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, dijeron dos responsables a Reuters el miércoles, confirmando un artículo anterior del Wall Street Journal. Esto facilitará a Ucrania atacar refinerías, oleoductos y otras infraestructuras con el objetivo de privar al Kremlin de ingresos y petróleo, según el WSJ. La demanda acumulada de China, el mayor importador de crudo del mundo, también apuntalaba los precios del petróleo, limitando las caídas, según los operadores. Sin embargo, el cierre de la Administración de Estados Unidos avivó las preocupaciones sobre la economía mundial, mientras que las expectativas de una mayor producción de la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores aliados, pesaron sobre el sentimiento, limitando las ganancias de precios, dijo Kikukawa de Nissan. El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló el miércoles 26 millones de dólares para los estados de tendencia demócrata, cumpliendo su amenaza de utilizar el cierre de la Administración para atacar las prioridades demócratas. Por el lado de la oferta, la OPEP+ podría acordar aumentar la producción de petróleo en hasta 500.000 barriles diarios en noviembre, el triple del incremento realizado para octubre, mientras Arabia Saudí busca recuperar cuota de mercado, dijeron tres fuentes familiarizadas con las conversaciones. Esto se produciría incluso cuando la demanda estadounidense y asiática empiece a disminuir. La Administración de Información Energética informó el miércoles de que los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron la semana pasada debido al descenso de la actividad de refino y de la demanda. Los inventarios de crudo aumentaron en 1,8 millones de barriles hasta los 416,5 millones de barriles en la semana finalizada el 26 de septiembre, frente a las expectativas de un aumento de un millón de barriles según un sondeo de Reuters. (Información de Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Tom Hogue y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)