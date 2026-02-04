PETRÓLEO-El crudo sube ante el temor a una escalada de las tensiones en Oriente Próximo

Por Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 4 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo prolongaban sus ganancias el miércoles después de que Estados Unidos derribara un dron iraní y barcos armados iraníes se ⁠acercaran a un buque con bandera estadounidense en ⁠el estrecho de Ormuz, reavivando los temores de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán. Los futuros del crudo Brent subían 15 centavos, o un 0,2%, hasta situarse en 67,48 dólares por barril a ⁠las 0730 GMT. El ‌crudo West ​Texas Intermediate de EEUU avanzaba 28 centavos, o un 0,4%, hasta situarse en 63,49 dólares por barril.

Ambos índices de ​referencia avanzaban casi un 2% el martes, mientras los incidentes militares aumentaron los temores de que un conflicto pudiera interrumpir ‌el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz o la ‌producción de Irán.

"La incertidumbre sobre el resultado de ​estas conversaciones significa que es probable que el mercado siga descontando cierta prima de riesgo", afirmaron el miércoles los estrategas de materias primas de ING.

El ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según informó el ejército estadounidense, en un incidente del que informó por primera vez Reuters.

Por otra parte, en el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, un grupo de lanchas artilladas iraníes se acercó a un petrolero con bandera estadounidense al norte de Omán, según informaron el martes fuentes marítimas ⁠y una consultora de seguridad.

Los miembros de la OPEP Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak exportan la mayor parte de su crudo a través ​del estrecho de Ormuz, principalmente a Asia. Irán fue el tercer mayor productor de crudo de la OPEP en 2025, según datos de la Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, Teherán exige que las conversaciones con EEUU de esta semana se celebren en Omán y no en Turquía, y que el alcance se limite a negociaciones bilaterales sobre cuestiones nucleares, lo que pone en duda que la reunión se celebre según lo previsto. "El aumento de las tensiones en Oriente Próximo ha servido ⁠de apoyo al mercado del petróleo", dijo Satoru Yoshida, analista de materias primas de Rakuten Securities.

Los precios del petróleo también se vieron ​respaldados por los datos del sector, que muestran una fuerte caída de las reservas de crudo de EEUU. Las reservas del principal país productor y consumidor cayeron más de 11 millones de barriles la semana pasada, según fuentes que citan cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés).

Los datos ‍oficiales de la EIA se publicarán el miércoles a las 10:30 a. m. EST (1530 GMT). Los analistas encuestados por Reuters esperaban un aumento de las reservas de crudo.

El martes, los precios del crudo también se vieron impulsados por un acuerdo comercial entre EEUU e India que aumentó las esperanzas de una mayor demanda energética mundial, mientras que los continuos ataques rusos contra Ucrania aumentaron la preocupación de que el petróleo de Moscú siguiera sancionado durante ​más tiempo.

"El acuerdo comercial de India con Estados Unidos para detener las compras de crudo ruso, junto con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, también está proporcionando apoyo", dijo Yoshida, quien prevé que el WTI probablemente seguirá cotizando en torno a los 65 dólares por barril por ahora. (Información de Yuka Obayashi ‍en Tokio y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Sonali Paul y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)