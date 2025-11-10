PETRÓLEO - El crudo sube ante la esperanza de una pronta reapertura de la Administración de EEUU

Por Florence Tan

SINGAPUR, 10 nov (Reuters) -

Los precios del crudo subían el lunes ante el optimismo de que el cierre de la Administración de Estados Unidos eleve la demanda en el principal consumidor mundial de petróleo, compensando las preocupaciones sobre el aumento de los suministros a nivel mundial.

Los futuros del crudo Brent avanzaban 45 centavos, o un 0,71%, a US$64,08 por barril a las 0426 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$60,23 por barril, con una subida de 48 centavos, o un 0,80%.

El fin del histórico cierre de la Administración de Estados Unidos, que cumple 40 días, está al alcance de la mano, ya que el Senado avanzó el domingo hacia una votación sobre la reapertura de la Administración federal.

"La inminente reapertura es un impulso bienvenido, ya que restablece el salario de 800.000 trabajadores federales y reinicia programas vitales que elevarán la confianza, la actividad y el gasto de los consumidores", dijo el analista de mercados de IG Tony Sycamore.

"Esto también debería ayudar a mejorar el apetito de riesgo en todos los mercados" y provocar un repunte de los precios del WTI hacia los US$62 por barril, dijo.

El Brent y el WTI cayeron cerca de un 2% la semana pasada y registraron su segundo descenso semanal, por el temor a un exceso de oferta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, o OPEP+, acordó aumentar ligeramente la producción en diciembre, pero también puso en pausa nuevas subidas en el primer trimestre, recelosa de un exceso de oferta.

Los inventarios de crudo también están aumentando en Estados Unidos, mientras que el volumen de petróleo almacenado a bordo de buques en aguas asiáticas se ha duplicado en las últimas semanas, después de que el endurecimiento de las sanciones occidentales redujera las importaciones a China e India y de que la escasez de cuotas de importación frenara la demanda de las refinerías chinas independientes.

Las refinerías indias han recurrido a Oriente Próximo y América para sustituir el suministro ruso sancionado.

El productor de petróleo ruso Lukoil se enfrenta a crecientes interrupciones a medida que se acerca la fecha límite de Estados Unidos para que las empresas corten sus negocios con la petrolera rusa el 21 de noviembre y después de que se derrumbara una esperada venta de las operaciones al comerciante suizo Gunvor.

La decisión del presidente Trump de conceder a Hungría una exención de un año de las sanciones estadounidenses a las importaciones de petróleo ruso se sumó a las preocupaciones mundiales de exceso de oferta, dijo Sycamore.

(Información de Florence Tan; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)