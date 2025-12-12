PETRÓLEO: El crudo sube ante la inquietud por la oferta venezolana, pero apunta a una caída semanal

Por Yuka Obayashi y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 12 dic (Reuters) - Los precios del petróleo subían el viernes apoyados en la preocupación por las interrupciones en el suministro de Venezuela, aunque seguían en camino de una caída semanal ante la cautela del mercado y el optimismo sobre las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Los futuros del crudo Brent sumaban 43 centavos, o un 0,70%, a US$61,71 el barril a las 0352 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$58,03 el barril, 43 centavos más, o un 0,75%.

Ambas referencias cayeron alrededor de un 1,5% el jueves. Estados Unidos está preparando la interceptación de más buques que transportan petróleo venezolano tras la incautación de un petrolero esta semana, a medida que aumenta la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, dijeron el jueves seis fuentes familiarizadas con el asunto.

La incautación estadounidense de esta semana aumentó las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

"Después de vender debido a las expectativas de que las presiones de suministro se aliviarían en un escenario de esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, surgieron compras para recortar las pérdidas tras la incautación estadounidense de un petrolero venezolano", dijo Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment.

"Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania seguirán siendo el principal foco de atención la próxima semana y en adelante", dijo, señalando que el WTI podría poner a prueba el nivel de US$55 si realmente se llega a un acuerdo.

En lo que va de semana, ambos contratos han perdido más de un 3%, reflejando la incertidumbre general del mercado.

Los analistas de ANZ Research atribuyen los recientes descensos a un sentimiento de aversión al riesgo y a unas perspectivas poco halagüeñas en el mercado del petróleo.

El recorte de tipos de la Reserva Federal esta semana y los comentarios del presidente Jerome Powell, considerados menos restrictivos de lo previsto, han aumentado la incertidumbre del mercado financiero sobre la futura política monetaria de Estados Unidos.

Mientras tanto, la oferta mundial de petróleo superará la demanda en 3,84 millones de barriles diarios, según las cifras del último informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, por debajo del superávit de 4,09 millones de bpd estimado en noviembre.

Pero los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicados el jueves indicaban que la oferta mundial de petróleo se aproximará a la demanda en 2026, una perspectiva que contrasta con las proyecciones de la AIE y otros organismos sobre un enorme exceso de oferta.

La Administración de Información Energética de EEUU informó la semana pasada de una reducción menor de lo esperado en los inventarios de crudo y de una gran acumulación de existencias de combustible.

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania mantuvieron una llamada el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir los últimos esfuerzos de paz de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, en lo que dijeron que era un "momento crítico" en el proceso.

Pero el jueves, drones ucranianos atacaron por primera vez una plataforma petrolífera en el mar Caspio, deteniendo la producción en una instalación propiedad de Lukoil, según un responsable del Servicio de Seguridad de Ucrania.

(Información de Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)