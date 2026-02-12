PETRÓLEO: el crudo sube ante la preocupación por las tensiones entre EE. UU. e Irán

Por Sam Li y Lewis Jackson

PEKÍN, 12 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían ligeramente el jueves por la mañana, debido a la preocupación de los inversores por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y al temor de que cualquier ataque contra Teherán o el transporte marítimo pudiera provocar interrupciones en el suministro. Los futuros del crudo Brent subían 19 centavos, o un 0,27%, hasta situarse en 69,59 dólares el barril a las 0801 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EEUU subía 20 centavos, o un 0,31%, hasta situarse en 64,83 dólares.

Ambos índices de referencia cerraron al alza el miércoles. Los futuros del Brent subieron un 0,87% y el WTI más de un 1,05%, en un momento en que las preocupaciones de los inversores sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán eclipsaban el aumento de las reservas de crudo estadounidenses.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo tras las conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el miércoles que

no habían llegado a un acuerdo "definitivo" sobre cómo avanzar con Irán, pero insistió en que las negociaciones con Teherán continuarían. El martes, Trump dijo que estaba considerando enviar un segundo portaaviones si no se llegaba a un acuerdo con Irán, pese a que Washington y Teherán se preparaban para reanudar las conversaciones.

Los diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones indirectas la semana pasada en Omán. Aún no se han anunciado la fecha ni el lugar de la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Una ruptura sostenida por encima del nivel de 65-66 dólares requeriría una mayor escalada en Oriente Próximo, mientras que cualquier desescalada podría desencadenar rápidamente una recogida de beneficios hacia los 60-61 dólares en el WTI, según el analista de IG Tony Sycamore.

El crecimiento del empleo

inesperadamente en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%, según el Departamento de Trabajo, lo que indica la buena salud de la economía.

"La resistencia de la economía estadounidense también respalda las expectativas de demanda de petróleo", dijo Mingyu Gao, investigador jefe de energía y productos químicos de China Futures.

El fuerte aumento de las reservas de crudo de EEUU limitó la subida de los precios. Las reservas de crudo de EEUU aumentaron en 8,5 millones de barriles hasta alcanzar los 428,8 millones de barriles la semana pasada, según la Administración de Información Energética, superando con creces las expectativas de los analistas, que en una encuesta de Reuters pronosticaban un aumento de 793.000 barriles.

Sin embargo, desde principios de año, el aumento de las reservas mundiales de petróleo ha sido, en general, inferior a lo esperado y las posiciones largas netas en futuros y opciones sobre crudo en el extranjero aún no han alcanzado niveles de sobreponderación, según Gao.

Por lo tanto, es probable que los precios del petróleo sigan tendiendo al alza, respaldados por la situación entre Estados Unidos e Irán, las sanciones más estrictas al petróleo ruso y las expectativas de reducción de las exportaciones, añadió Gao.

(Información de Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; edición de Thomas Derpinghaus y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)