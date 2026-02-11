PETRÓLEO: el crudo sube apoyado en las tensiones EEUU-Irán y el aumento de la demanda en India

Por Emily Chow y Siyi Liu

SINGAPUR, 11 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el miércoles, impulsados por el aumento del riesgo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán seguían siendo frágiles, mientras que los indicios de una disminución del excedente, impulsados por un mayor apoyo a la demanda por parte de India, también contribuyeron a la subida. Los futuros del crudo Brent avanzaban 57 centavos, o un 0,83%, hasta situarse en US$69,37 el barril a las 0711 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EEUU subía 56 centavos, o un 0,88%, hasta situarse en US$64,52.

"El petróleo mantiene una tendencia alcista ante el riesgo de cola, ya que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, pero siguen siendo frágiles, lo que mantiene la prima de riesgo del estrecho de Ormuz la presión de las sanciones en curso, las amenazas arancelarias vinculadas al comercio iraní y el aumento de la presencia militar estadounidense en la región", escribieron analistas de LSEG en un informe.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar por la vía diplomática.

Diplomáticos de Irán y EEUU mantuvieron conversaciones en Omán la semana pasada en un intento por reactivar la diplomacia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, posicionara una flotilla naval en la región, lo que suscitó temores de una nueva acción militar.

Aunque los precios del petróleo bajaban inicialmente después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán afirmara que las conversaciones relacionadas con las negociaciones entre EEUU e Irán con el máximo responsable de seguridad iraní habían sido productivas, las esperanzas de una resolución pacífica se desvanecieron posteriormente tras las informaciones de que Estados Unidos podría enviar un segundo portaaviones a Oriente Próximo si fracasan las negociaciones, según señalaron los analistas de ANZ en una nota.

Trump afirmó el martes que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Próximo, Washington y Teherán se preparan para reanudar las negociaciones destinadas a evitar un nuevo conflicto.

Los precios del crudo también se vieron respaldados por los indicios de una disminución del excedente, en un momento en que los mercados absorbieron parte del excedente de barriles observado en el último trimestre de 2025.

"Con el petróleo convencional en el agua volviendo a niveles normales y la demanda en India en aumento, es probable que los precios del petróleo se mantengan respaldados a corto plazo", dijo Xavier Tang, analista de mercado de Vortexa.

Las refinerías indias están evitando comprar petróleo ruso para ayudar a Nueva Delhi a cerrar un pacto comercial con Washington, lo que a su vez ha provocado un aumento de las compras de petróleo procedente de Oriente Próximo y África Occidental.

Los operadores también esperan los datos semanales sobre las reservas de petróleo de EEUU que publicará el miércoles la Administración de Información Energética.

Los analistas encuestados por Reuters estimaron, en promedio, que las reservas de crudo aumentaron en unos 800.000 barriles en la semana que finalizó el 6 de febrero, mientras que las reservas de destilados y gasolina probablemente disminuyeron en unos 1,3 millones de barriles y 400.000 barriles, respectivamente. Las reservas de crudo de EEUU aumentaron en 13,4 millones de barriles en la semana que finalizó el 6 de febrero, según fuentes del mercado, que citan las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) del martes. (Información de Emily Chow y Siyi Liu en Singapur; edición de Stephen Coates, Saad Sayeed y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)