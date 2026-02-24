PETRÓLEO: el crudo sube cerca de máximos de siete meses ante la tensión entre EE. UU. e Irán

Por Trixie Yap y Anushree Mukherjee

24 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes, y se acercaban a máximos de siete meses, mientras los operadores evaluaban los riesgos para el suministro derivados de una posible escalada militar en Oriente Próximo, ante la inminencia de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del crudo Brent avanzaban 48 centavos, o un 0,7%, hasta 71,97 dólares el barril, a las 0658 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense subían 45 centavos, o un 0,7%, hasta 66,76 dólares el barril.

El Brent cotiza en su nivel más alto desde el 31 de julio, mientras que el WTI se encuentra en su nivel más alto desde el 1 de agosto.

"En este momento, la geopolítica está claramente influyendo en los precios del petróleo, y la fortaleza actual se debe en gran medida a las expectativas más que a una pérdida real de suministro", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

"El riesgo de una posible escalada militar en Oriente Próximo está ganando fuerza y, por lo tanto, los operadores parecen protegerse contra los peores escenarios", añadió.

Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, según anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su programa nuclear, pero Irán se ha negado rotundamente y ha negado que esté tratando de desarrollar un arma atómica.

El Departamento de Estado está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familias de la embajada de Estados Unidos en Beirut, según informó el lunes un alto cargo del Departamento de Estado, en un clima de creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes en una publicación en redes sociales que será un "día muy malo" para Irán si no llega a un acuerdo.

"A corto plazo, es probable que los factores geopolíticos relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán sean el principal motor de los precios del petróleo", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

"Por ahora, el crudo WTI está evolucionando con una dinámica alcista a corto plazo, manteniéndose por encima de su media móvil de 20 días, que actúa como soporte clave a corto plazo en 63,90 dólares por barril", añadió.

En el ámbito de la política comercial, Trump advirtió el lunes a los países que no se retractaran de los acuerdos comerciales recientemente negociados con Estados Unidos, después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles de emergencia, y dijo que, si lo hacían, les impondría aranceles mucho más elevados en virtud de otras leyes comerciales.

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado incertidumbre sobre el crecimiento mundial y la demanda de combustible con una nueva ronda de subidas de aranceles", dijeron los analistas del UOB Bank en una nota a sus clientes.

Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley. (Información de Trixie Yap en Singapur y Anushree Mukherjee en Bangalore; edición de Kevin Buckland; Jacqueline Wong y Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)