Petróleo-el crudo sube desde mínimos de dos semanas a la espera de los inventarios de eeuu

SINGAPUR, 17 oct (Reuters) - Los precios del crudo subían el jueves desde mínimos de dos semanas, con los inversores pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo y de más detalles sobre los planes de estímulo de China, así como a la espera de la publicación de los datos oficiales de inventarios de petróleo de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent subían 17 centavos, o un 0,2%, a 74,39 dólares el barril hacia las 04:08 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense se situaban en 70,58 dólares el barril, con un alza de 19 centavos, o un 0,3%.

Ambas referencias se establecieron a la baja el miércoles, cerrando en sus niveles más bajos desde el 2 de octubre por segundo día consecutivo. En lo que va de semana, las referencias han bajado entre un 6% y un 7% después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de la Energía recortaran las previsiones de demanda para 2024 y 2025. Los precios también han bajado al enfriarse las primas de riesgo, ya que ha disminuido el temor a que un ataque de represalia de Israel contra Irán pueda interrumpir el suministro de petróleo, aunque persiste la incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Próximo. "Ahora estamos a la espera de dos cosas. En primer lugar, que el comité permanente del Congreso Nacional del Pueblo (CNP) de China concrete los detalles y la magnitud del paquete de estímulo fiscal, que creo que está al caer", dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG en Sídney.

Los inversores esperan más detalles de Pekín sobre sus amplios planes anunciados el 12 de octubre para reactivar su maltrecha economía. China dijo el jueves que ampliaría una "lista blanca" de proyectos de vivienda elegibles para la financiación y aumentaría los préstamos bancarios para tales desarrollos a 4 billones de yuanes (562.000 millones de dólares), ya que su objetivo es apuntalar su alicaído mercado inmobiliario.

Sycamore dijo que la respuesta de Israel al reciente ataque de Irán era el segundo gran foco de atención para el mercado. "Se acerca, lo sabemos, pero no sabemos cuándo", afirmó, y añadió que ambos factores creaban riesgos al alza para los precios del crudo. En Irán, las autoridades están trabajando para controlar un vertido de petróleo frente a la isla de Kharg, según informó el miércoles la agencia de noticias iraní IRNA. "Parece no estar relacionado con la guerra entre Israel y Hamás, pero llamó la atención sobre las instalaciones de exportación de petróleo de Irán", señalaron los analistas de ANZ en una nota. En Estados Unidos, las existencias de crudo y combustible cayeron la semana pasada, según fuentes del mercado, que citaron cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) el miércoles, frente a las expectativas de un aumento de las reservas de crudo. Las existencias de crudo cayeron en 1,58 millones de barriles en la semana finalizada el 11 de octubre, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato. Las existencias de gasolina descendían en 5,93 millones de barriles y las de destilados, en 2,67 millones. Diez analistas encuestados por Reuters habían estimado de media que los inventarios de crudo aumentaron en unos 1,8 millones de barriles en la semana hasta el 11 de octubre. "Cualquier señal de debilidad de la demanda en el informe semanal de inventarios de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) podría presionar aún más a la baja los precios del petróleo", dijeron los analistas de ANZ. La EIA, brazo estadístico del Departamento de Energía de Estados Unidos, publicará sus datos el jueves a las 11:00 a.m. EDT (1500 GMT). Por otra parte, el Banco Central Europeo probablemente vuelva a bajar los tipos de interés el jueves, lo que supondría el primer recorte de tipos consecutivo en 13 años, y dejaría de centrarse en el enfriamiento de la inflación de la zona euro para centrarse en proteger el crecimiento económico. (1 dólar = 7,1216 yuanes chinos renminbi) (Información de Florence Tan; edición de Sonali Paul y Jamie Freed; edición en español de Mireia Merino)

