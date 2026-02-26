PETRÓLEO-El crudo sube levemente ante el riesgo para la oferta por las tensiones entre EEUU e Irán

Por Yuka Obayashi y Emily Chow

TOKIO, 26 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían ligeramente el jueves, mientras los inversores evaluaban si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían evitar un ‌conflicto militar que pone en riesgo ‌el suministro, ⁠aunque las ganancias se vieron limitadas por el aumento de las reservas de crudo estadounidenses. Los futuros del Brent cotizaban a 71,06 dólares por barril, con un alza de 21 centavos, o un 0,3%, a las 0720 GMT. Los futuros ​del WTI ⁠subían 16 centavos, ⁠o un 0,2%, hasta 65,58 dólares por barril.

Mientras que el Brent y el WTI cerraron prácticamente sin cambios el miércoles, el ​Brent subió el lunes a su nivel más alto desde el 31 de julio, cuando Washington desplegó fuerzas militares en Oriente ‌Próximo para presionar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear ​y de misiles balísticos.

"Los inversores se centran en si ​se evitará el conflicto militar en las negociaciones entre EEUU e Irán", dijo Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities.

Incluso si estallaran las hostilidades, siempre que los objetivos fueran limitados y el conflicto fuera de corta duración, el WTI probablemente subiría temporalmente por encima de los 70 dólares por barril antes de retroceder al rango de 60-65 dólares, afirmó.

Un conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, el tercer mayor productor de crudo de la ​Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otros exportadores de Oriente Próximo.

El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones el jueves ⁠en Ginebra.

"El resultado de las conversaciones nucleares entre EEUU e Irán de hoy será clave para la dirección de los precios del petróleo (...) Una resolución constructiva probablemente provocaría que ‌el mercado se relajara gradualmente hasta 10 dólares por barril de prima de riesgo, que creemos que está actualmente descontada", afirmaron los analistas de ING en una nota el jueves.

"Si las conversaciones fracasan, el riesgo al alza se mantiene, pero es posible que el mercado no reaccione plenamente hasta que se aclare el alcance de las posibles medidas de Estados Unidos contra Irán".

El presidente de EEUU, Donald Trump, expuso brevemente sus argumentos a favor de un posible ataque contra Irán en su discurso sobre el estado de la Unión el martes, afirmando que no permitiría que ‌un país que describió como el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo tuviera armas nucleares.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó ⁠el martes que un acuerdo con EEUU estaba "al alcance, pero solo si se da prioridad a la diplomacia".

Arabia Saudí está ‌aumentando su producción y sus exportaciones de petróleo como parte de un plan de contingencia en caso de que ⁠un ataque estadounidense contra Irán interrumpa el suministro desde Oriente Próximo, según afirmaron el miércoles dos ⁠fuentes familiarizadas con el plan.

Es probable que la OPEP+, que incluye a miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, considere aumentar su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios para abril, según informaron el miércoles tres fuentes conocedoras de la postura de la OPEP+, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda estival y el aumento de los precios debido a las ‌tensiones entre EEUU e Irán, miembro de la OPEP.

Limitaba las subidas ​del precio del petróleo la noticia de que las reservas de crudo de EEUU aumentaron en 16 millones de barriles la semana pasada, la mayor subida en tres años, según datos de la Administración de Información Energética publicados el miércoles, superando con creces la subida de 1,5 millones de barriles prevista en una encuesta de Reuters. (Información de Yuka ‌Obayashi en Tokio y Emily Chow en Singapur; edición de Christian Schmollinger y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)