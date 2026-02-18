PETRÓLEO-El crudo sube levemente mientras operadores evalúan progreso de negociaciones EEUU-Irán

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 18 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían ligeramente el miércoles tras caer alrededor de un 2% en la sesión previa, mientras ‌los inversores evaluaban los avances en ‌las ⁠negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero se mantenían cautos sobre las perspectivas de un acuerdo definitivo que alivie las preocupaciones sobre el suministro.

* Los futuros del crudo Brent subían 26 ​centavos, o un ⁠0,4%, a ⁠67,68 dólares el barril a las 0931 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados ​Unidos ganaba 24 centavos, o un 0,4%, a 62,57 dólares, aunque ambos se mantenían en mínimos de dos ‌semanas.

* Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el ​martes sobre los "principios rectores" en las conversaciones destinadas a ​resolver su prolongada disputa nuclear, pero eso no significa que el acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

* Justo cuando comenzaron las conversaciones el martes, los medios de comunicación estatales iraníes informaron que Irán iba a cerrar temporalmente partes del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, debido a "precauciones de ​seguridad", mientras su Guardia Revolucionaria de élite realizaba maniobras militares en la zona.

* Más tarde, los medios de comunicación estatales informaron de que el estrecho había ⁠estado cerrado durante unas horas, sin aclarar si se había reabierto por completo.

* "Irán conoce ahora las tácticas de negociación de Trump. También sabe ‌que una interrupción de las exportaciones de petróleo desde el estrecho de Ormuz y una subida del precio del petróleo a 150 dólares por barril es lo último que Trump desea", afirmó el analista jefe de materias primas de SEB, Bjarne Schieldrop, en una nota. "Irán tiene tiempo para negociar con tranquilidad".

* Irán y Rusia llevarán a cabo maniobras navales en el mar de Omán y el norte del océano Índico el jueves, informó la agencia semioficial de noticias ‌iraní Fars, pocos días después de que la Guardia Revolucionaria realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz.

* La consultora ⁠política Eurasia Group dijo en una nota enviada el martes a sus clientes que cree que hay ‌un 65% de probabilidades de que Estados Unidos lance ataques militares contra Irán a finales ⁠de abril.

* Los inversores estarán atentos a los informes semanales del Instituto Americano ⁠del Petróleo, que se publicarán más tarde hoy, y de la Administración de Información de Energía, el brazo estadístico del Departamento de Energía de Estados Unidos, el jueves. Los analistas encuestados por Reuters estimaron que las reservas de crudo de Estados Unidos probablemente aumentaron la semana pasada, mientras que las de destilados y gasolina probablemente disminuyeron.

* En tanto, los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron el martes el primer día de las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Ginebra, y el presidente Donald Trump instó a Kiev a avanzar rápidamente hacia un acuerdo para poner fin al conflicto de cuatro años.