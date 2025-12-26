PETRÓLEO - El crudo sube ligeramente mientras el mercado sopesa los riesgos de suministro

26 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el viernes después de que Estados Unidos ejerciera una mayor presión económica sobre los envíos de crudo venezolano y llevara a cabo ataques aéreos contra milicianos del Estado Islámico en el estado nigeriano de Sokoto, en coordinación con las autoridades del país africano. Los futuros del crudo Brent subían 5 centavos, o un 0,1%, a US$62,29 por barril a las 0606 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 6 centavos a US$58,41.

Tanto Venezuela como Nigeria son grandes productores de petróleo. Aunque los yacimientos petrolíferos de Nigeria se encuentran principalmente en el sur del país, los ataques aéreos en el noroeste del país aumentan los riesgos geopolíticos.

La Casa Blanca ordenó a sus fuerzas militares que se centraran en una "cuarentena" del petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses, lo que indica que Washington está actualmente más interesado en utilizar medios económicos que militares para presionar a Caracas.

"Debido al cierre por las fiestas navideñas, la actividad del mercado de fin de año se mantuvo relativamente moderada", dijo Tong Chuan, analista de Galaxy Futures. "Las interrupciones de la oferta se han convertido en el principal motor de los precios del petróleo".

Los precios del petróleo, sin embargo, están en camino de su caída anual más pronunciada desde 2020, ya que los inversores sopesan el crecimiento económico de Estados Unidos y evalúan el riesgo de interrupciones del suministro, incluso en Venezuela.

Los precios del Brent y el WTI están en camino de caer alrededor del 16% y el 18%, respectivamente, este año, sus descensos más pronunciados desde que la pandemia de COVID golpeó la demanda de petróleo, ya que se espera que la oferta supere a la demanda el próximo año.

Los envíos de petróleo desde Kazajistán a través del Oleoducto del Caspio caerán un tercio en diciembre, hasta el punto más bajo desde octubre de 2024, después de que un ataque ucraniano con drones dañara las instalaciones de la principal terminal de exportación CPC, según informaron el miércoles dos fuentes del mercado.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará los datos oficiales de inventarios el lunes, más tarde de lo habitual debido a las vacaciones de Navidad. Los datos deberían ofrecer una imagen de la demanda en el mayor consumidor de petróleo del mundo. (Reporte de Sudarshan Varadhan en Singapur; Edición de Thomas Derpinghaus y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Tomás Cobos)