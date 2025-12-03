PETRÓLEO - El crudo sube luego de que negociaciones de paz en Moscú no logran avances

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un 1% el miércoles, después de que Rusia dijo que las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Moscú no lograron alcanzar un compromiso sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania que podría haber aliviado las sanciones a su sector petrolero.

* El crudo Brent ganaba 78 centavos, o un 1,3%, a US$63,23 a las 10:10 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense subía 85 centavos, o un 1,5%, a US$59,49. Ambos contratos cayeron más de un 1% en la sesión anterior.

* Rusia y Estados Unidos no lograron llegar a un compromiso tras una reunión de cinco horas entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los principales enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles el gobierno ruso.

* Los mercados petroleros están a la espera del resultado de las conversaciones para ver si un acuerdo podría conducir a la eliminación de las sanciones a las empresas rusas, incluidas las grandes petroleras Rosneft y Lukoil, lo que liberaría el suministro restringido de petróleo.

* El martes, Putin afirmó que las potencias europeas están obstaculizando los intentos de Estados Unidos de poner fin a la guerra al presentar propuestas que sabían que serían "absolutamente inaceptables" para Moscú.

* Los recientes ataques ucranianos contra instalaciones de exportación de petróleo en la costa rusa del mar Negro han puesto de relieve las preocupaciones geopolíticas derivadas de la guerra.

* Ucrania también atacó la semana pasada dos petroleros sancionados que transportaban petróleo ruso en el mar Negro.

* Putin dijo el martes que Rusia tomará medidas contra los petroleros de los países que ayuden a Ucrania, lo que aumenta los riesgos geopolíticos, según los analistas.

* Sin embargo, el aumento de los inventarios en Estados Unidos limitaba las ganancias.

* El Instituto Americano del Petróleo (API) informó el martes que los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado, citando las cifras del API.

* Las existencias de crudo crecieron en 2,48 millones de barriles en la semana finalizada el 28 de noviembre, los inventarios de gasolina subieron en 3,14 millones de barriles, mientras que los inventarios de destilados aumentaron en 2,88 millones de barriles, dijo el API, según las fuentes.

* La Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos publicará los datos oficiales de existencias del Gobierno más tarde el miércoles. (Reporte adicional de Katya Golubkova en Tokio y Helen Clark en Perth; Editado en Español por Ricardo Figueroa)