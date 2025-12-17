PETRÓLEO - El crudo sube más de un 1% mientras el bloqueo de EE. UU. a Venezuela aviva la incertidumbre

Por Jeslyn Lerh y Siyi Liu

SINGAPUR, 17 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo cayeron más de un 1% el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara "un bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que generó nuevas tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda. Los futuros del crudo Brent subían 79 centavos, o un 1,3%, a 59,71 dólares el barril, a las 0500 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 77 centavos, o un 1,4%, a 56,04 dólares el barril.

Los precios del petróleo se establecieron cerca de mínimos de cinco años en la sesión anterior ante el progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ya que un acuerdo podría ver aliviadas las sanciones occidentales a Moscú, liberando la oferta incluso mientras el mercado lidia con una frágil demanda global.

Trump ordenó el martes el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, añadiendo que ahora consideraba a los gobernantes como una organización terrorista extranjera.

La medida podría afectar potencialmente a entre 0,4 y 0,5 millones de barriles de petróleo al día, lo que elevaría los precios entre 1 y 2 dólares por barril, según un operador petrolero estadounidense.

Sin embargo, los operadores de crudo en Asia dijeron que la recuperación de las compras de futuros, después de que los precios cayeran por debajo de los 60 dólares por barril el día anterior, también fue un factor clave en la subida del petróleo el miércoles.

"El precio está impulsado por el sentimiento debido a las noticias venezolanas de hoy, pero en general, los volúmenes de exportación de Venezuela son relativamente pequeños en la cuota de suministro mundial. Con todas las miradas puestas en las discusiones entre Rusia y Ucrania, el mercado sigue enfrentando riesgos a la baja", dijo un operador.

Otro operador dijo que es poco probable que el repunte de los precios dure, y agregó que "podría ser una buena oportunidad para que algunos construyan posiciones cortas".

Los últimos comentarios de Trump tienen lugar una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. No está claro cuántos petroleros se verían afectados y cómo Estados Unidos impondrá el bloqueo contra los buques sancionados, y si Trump recurrirá a la Guardia Costera para interceptar buques, como hizo la semana pasada. En los últimos meses, Estados Unidos ha desplazado buques de guerra a la región.

Mientras que muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están bajo sanciones, otros que transportan petróleo del país y crudo de Irán y Rusia no han sido sancionados. Los petroleros fletados por Chevron también transportan crudo venezolano a Estados Unidos en virtud de una autorización concedida previamente por Washington.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

Según los analistas, el mercado petrolero está bien abastecido por ahora, pero si el embargo se prolonga, es probable que los precios del crudo sigan subiendo.

"A corto plazo, es improbable una subida extrema de los precios, a menos que se produzcan represalias que afecten a los sistemas de petróleo y gas, mientras que las expectativas de exceso de oferta mundial siguen centrando la atención del comercio", dijo Emril Jamil, analista de petróleo de LSEG.

"Sin embargo, a largo plazo, cualquier interrupción prolongada puede favorecer los precios de los crudos pesados", añadió. (Información de Jeslyn Lerh y Siyi Liu en Singapur; información adicional de Katya Golubkova y Yuka Obayashi en Tokio y Shariq Khan en Nueva York; edición de Jacqueline Wong y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)