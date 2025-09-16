Petróleo: el crudo sube mientras el mercado sopesa el riesgo por ataques a refinerías rusas

Por Anjana Anil y Trixie Yap

Los precios del petróleo subían el martes, tras haber avanzado en la sesión anterior, mientras los participantes en el mercado contemplaban una posible interrupción del suministro desde Rusia tras los ataques de drones ucranianos a sus refinerías. Los futuros del crudo Brent subían 15 centavos a US$67,59 el barril a las 0354 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$63,45, también 15 centavos más. El lunes, el Brent avanzaba 45 centavos, a US$67,44, mientras que el WTI subía 61 centavos, a US$63,30.

Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa en un intento de afectar la capacidad bélica de Moscú, mientras las conversaciones para poner fin a su conflicto se han estancado. «El aumento del temor a las interrupciones del suministro procedentes de Rusia, un productor clave que representa más del 10% de la producción mundial de petróleo, está ayudando a los precios del crudo», dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG, en una nota a clientes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que el Gobierno no impondría aranceles adicionales a los productos chinos para alentar a China a detener las compras de petróleo ruso a menos que los países europeos golpeen a China e India con aranceles propios elevados.

"Un ataque contra una terminal de exportación como (la rusa) Primorsk tiene como objetivo limitar la capacidad de Rusia para vender su petróleo en el extranjero, afectando a los mercados de exportación", dijeron los analistas de JP Morgan.

"Más importante aún, el ataque sugiere una creciente voluntad de alterar los mercados internacionales de petróleo, lo que tiene el potencial de añadir presión al alza sobre los precios del petróleo", añadieron. (Información de Anjana Anil en Bengaluru; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)