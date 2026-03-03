PETRÓLEO-El crudo sube mientras la guerra entre EEUU e Israel con Irán aumenta riesgos de suministro

Por Anushree Mukherjee y Emily Chow

SINGAPUR, 3 mar (Reuters) -

El Brent subía más de 3 dólares el martes, sumando su tercer día consecutivo de ganancias, mientras el agravamiento del conflicto entre Estados ‌Unidos e Israel con Irán y ‌las ⁠amenazas al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aumentaron los temores de interrupciones en el suministro procedente de Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent se situaban en 80,89 dólares el barril, con un alza de 3,15 dólares, o ​un 4,1%, ⁠a las 0745 GMT. ⁠El lunes, el contrato hasta los 82,37 dólares, su nivel más alto desde enero de 2025, aunque recortó esas ganancias para cerrar con ​un alza del 6,7%.

El crudo West Texas Intermediate de EEUU

avanzaba 2,55 dólares, o un 3,6%, hasta situarse en 73,78 dólares ‌el barril. En la sesión anterior, el contrato inicialmente hasta su nivel más ​alto desde junio de 2025, antes de retroceder y cerrar ​con una subida del 6,3%.

"Sin una rápida desescalada a la vista, el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado e Irán mostrando su disposición a atacar la infraestructura energética de la región, los riesgos al alza persisten y aumentan cuanto más se prolonga el conflicto", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en una nota.

La guerra aérea de EEUU e Israel contra Irán se amplió el lunes, con Israel atacando el Líbano e Irán respondiendo ​con ataques contra las infraestructuras energéticas de los países del golfo Pérsico y contra los petroleros en el estrecho de Ormuz.

Los petroleros y los buques portacontenedores también están evitando la vía marítima, después de ⁠que las aseguradoras han cancelado su cobertura para los buques, mientras que las tarifas de transporte de petróleo y gas a nivel mundial se han disparado.

La preocupación por el ‌tránsito por la vía marítima aumentó después de que los medios de comunicación iraníes informaran el lunes de que un alto cargo de la Guardia Revolucionaria Iraní había declarado que el estrecho de Ormuz estaba cerrado y había advertido de que Irán dispararía contra cualquier barco que intentara pasar.

Alrededor del 20% del petróleo y el gas del mundo pasa por el estrecho de Ormuz.

"El mercado sigue asimilando el riesgo de escalada en Oriente Medio", afirmaron los analistas de ING en una nota el martes.

"Aunque existe preocupación por el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, un ‌riesgo mayor para el mercado sería que Irán atacara otras infraestructuras energéticas de la región. Esto podría provocar cortes más prolongados".

El primer ministro israelí, ⁠Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que la guerra de EEUU e Israel contra Irán puede llevar "algún tiempo", pero no años.

Los analistas ‌esperan que los precios del petróleo se mantengan elevados en los próximos días, mientras los mercados se centran en ⁠el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Bernstein elevó el lunes su previsión del ⁠precio del petróleo Brent para 2026 de 65 a 80 dólares por barril, pero prevé que los precios alcancen los 120-150 dólares en un caso extremo de conflicto prolongado.

Los futuros de productos refinados también están subiendo, ya que Oriente Medio es un proveedor clave de combustibles y sus instalaciones de procesamiento están en peligro. El lunes, Arabia Saudí cerró su mayor refinería de petróleo nacional tras un ataque con drones.

Los futuros del ‌diésel ultrabajo en azufre de EEUU

se anotaban un 8,3%, ​hasta 3,1404 dólares por galón, tras alcanzar el lunes su máximo en dos años, mientras que los futuros de la gasolina

subían un 3,8%, hasta 2,4620 dólares por galón, tras subir un 3,7% en la sesión anterior. Los futuros del gasóleo europeo avanzaban un 9,2% hasta alcanzar los 967,75 dólares por tonelada métrica, tras subir un 18% el lunes. (Información de Anushree ‌Mukherjee en Bangalore y Emily Chow en Singapur; edición de Christian Schmollinger, Stephen Coates y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)