PETRÓLEO - El crudo sube mientras los inversores analizan la reunión entre Trump y Zelenski

29 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, mientras los inversores el entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, así como las tensiones en Oriente Próximo que podrían interrumpir el suministro.

Los futuros del crudo Brent subían 63 centavos, o un 1,04%, a US$61,27 por barril a las 0443 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 58 centavos, o un 1,02%, a US$57,32.

Ambos precios de referencia descendían más de un 2% el viernes, después de que los inversores sopesaron un inminente exceso de oferta mundial y la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania antes de las conversaciones del fin de semana entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

(Información de Sam Li y Ryan Woo en Pekín; edición de Thomas Derpinghaus y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)