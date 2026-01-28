PETRÓLEO: el crudo sube mientras persiste la preocupación por la oferta en EE. UU.

Por Yuka Obayashi y Emily Chow

TOKIO, 28 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo seguían subiendo el miércoles debido a la preocupación por la oferta tras la tormenta invernal que interrumpió la producción y las exportaciones de crudo en Estados Unidos, mientras que las tensiones en Oriente Próximo prestaban apoyo adicional.

Los futuros del crudo Brent subían 28 centavos, o un 0,4%, a US$67,85 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 35 centavos, o un 0,6%, a US$62,74 el barril.

Ambas referencias se dispararon alrededor de un 3% el martes.

Los productores estadounidenses perdieron hasta 2 millones de barriles diarios o aproximadamente el 15% de la producción nacional durante el fin de semana, según las estimaciones de analistas y operadores.

Las exportaciones de crudo y gas natural licuado desde los puertos de la costa estadounidense del golfo de México se redujeron a cero el domingo, según el servicio de seguimiento de buques Vortexa.

Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities, afirma que la pérdida de producción en Kazajistán también ha contribuido al repunte.

"Pero una vez que se disipen los temores sobre la oferta, es probable que vuelva la presión vendedora", dijo Tazawa.

Tazawa añadió que, en conjunto, el superávit de la oferta mundial de crudo previsto para este año en medio de los riesgos geopolíticos, incluidas las tensiones en Oriente Próximo, podría mantener el WTI en torno a los US$60 el barril por el momento.

El mayor yacimiento petrolífero de Kazajistán, Tengiz, restablecerá probablemente menos de la mitad de su producción normal el 7 de febrero, a medida que se recupera lentamente de un incendio y un corte de electricidad, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Esto contrarrestó los comentarios del operador de oleoductos CPC, que gestiona alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, de que había vuelto a la plena capacidad de carga en su terminal del mar Negro después de completar el mantenimiento en uno de sus tres puntos de amarre.

SIGUEN LOS TEMORES SOBRE LA OFERTA EN MEDIO DE LAS TENSIONES EN ORIENTE PRÓXIMO

Un portaaviones estadounidense y buques de guerra de apoyo han llegado a Oriente Próximo, dijeron el lunes a Reuters dos representantes estadounidenses, que declinaron ser identificados, lo que se suma a las capacidades del presidente Donald Trump para defender a las fuerzas estadounidenses o potencialmente tomar medidas militares contra Irán.

Eso ha aumentado la perspectiva de que Trump siga adelante con su amenaza de atacar a los altos mandos de Irán en respuesta a la violenta represión de las protestas en todo el país, dijeron los analistas de ANZ en una nota.

Por el lado de la oferta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados (OPEP+), mantendrá su pausa en el aumento de la producción de petróleo para marzo en una reunión el 1 de febrero, dijeron tres delegados de la OPEP+.

Se espera que las reservas de crudo y gasolina de EEUU hayan aumentado en la semana finalizada el 23 de enero, mientras que los inventarios de destilados probablemente cayeron, según mostró el martes un sondeo de Reuters.

Pero las existencias estadounidenses de crudo y gasolina cayeron mientras que los inventarios de destilados subieron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado, basándose en cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo el martes.

(Información de Yuka Obayashi en Tokio y Emily Chow en Singapur; edición de Jamie Freed y Neil Fullick; editado en español por Patrycja Dobrowolska)