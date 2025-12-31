PETRÓLEO-El crudo sube, pero el Brent se encamina a su mayor racha de pérdidas anuales en 2025

Por Florence Tan

SINGAPUR, 31 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo apenas variaban el miércoles, pero se prevé que caigan más de un 15% en 2025, ya que la oferta superó a la demanda en un año marcado por las guerras, el aumento de los aranceles y la producción de la OPEP+ y las sanciones a Rusia, Irán y Venezuela. Los futuros del crudo Brent, con una caída de casi el 18% —el descenso porcentual anual más sustancial desde 2020— van camino de encadenar su tercer año consecutivo de pérdidas, la racha perdedora más larga de su historia. El contrato de marzo, que vence el miércoles, subía 11 centavos a 61,44 dólares el barril a las 0451 GMT.

Jason Ying, analista de materias primas de BNP Paribas, prevé que el Brent caiga hasta los 55 dólares el barril en el primer trimestre antes de recuperarse hasta los 60 dólares el barril durante el resto de 2026, ya que se espera que el crecimiento de la oferta se normalice mientras la demanda se mantiene plana.

"La razón por la que somos más bajistas que el mercado a corto plazo es que creemos que los productores de esquisto de EEUU pudieron cubrirse a niveles elevados", dijo.

"Así que la oferta de los productores de esquisto será más consistente e insensible a los movimientos de precios." El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a 58,06 dólares, 11 centavos más, y se encaminaba a un descenso anual del 19%. Los precios medios para 2025 de ambas referencias son los más bajos desde 2020, según mostraron los datos de LSEG.

(Información de Florence Tan; información adicional de Seher Dareen en Londres; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de Jorge Ollero Castela)