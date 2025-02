Petróleo-el crudo sube por la interrupción del suministro en kazajistán

Por Colleen Howe y Trixie Yap

18 feb (Reuters) - Los precios del crudo Brent avanzaban el martes, sumándose a las ganancias de la sesión anterior, después de que un ataque con drones a una estación de bombeo de un oleoducto en Rusia redujera los flujos procedentes de Kazajistán, pero las ganancias se veían limitadas por las perspectivas de que la oferta aumente pronto. Los futuros del crudo Brent ganaban 15 centavos, o un 0,2%, hasta los 75,37 dólares por barril a las 0454 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 67 centavos desde el cierre del viernes a 71,41 dólares por barril. El lunes no hubo liquidación para el WTI debido a la festividad del Día de los Presidentes en Estados Unidos. "El tema predominante que ha impulsado los precios del petróleo últimamente ha girado en torno a las expectativas de oferta. Con la debilidad de los precios en las últimas semanas, la noticia del ataque de un avión no tripulado contra el oleoducto de exportación de Kazajistán en Rusia ha proporcionado el catalizador para que se disipe parte del sentimiento bajista", dijo Yeap Jun Rong, estratega de mercado de IG, en un correo electrónico. El ataque con drones a la estación de Kropotkinskaya, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, redujo los envíos desde Kazajistán a los mercados mundiales por parte de empresas occidentales como Chevron y Exxon Mobil, dijo el lunes el operador Caspian Pipeline Consortium. El plan de carga de petróleo del CPC Blend del mar Negro para febrero se mantendría sin cambios, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el plan. "Sin embargo, es probable que las ganancias a largo plazo sigan siendo limitadas, ya que el mercado puede anticipar mayores suministros de la OPEP y Rusia en el futuro, mientras que la mejora en las perspectivas de la demanda, en particular de China, sigue siendo incierta, a juzgar por los datos económicos recientes", dijo Yeap de IG. Los analistas de BMI señalaron en una nota que ven los precios del Brent en un promedio de 76 dólares por barril en 2025, un 5% menos que el de 2024, debido al exceso de oferta del mercado, los aranceles y las tensiones comerciales. Los productores de la OPEP+ no se plantean retrasar una serie de aumentos mensuales de la oferta de petróleo previstos a partir de abril, según una información de los medios estatales rusos. En diciembre, la OPEP había aplazado hasta abril un plan para comenzar a aumentar la producción, debido a la debilidad de la demanda y al aumento de la oferta fuera del grupo. Los mercados también estaban a la espera de ver si las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania dan sus frutos mientras responsables estadounidenses y rusos se reúnen para mantener conversaciones en Arabia Saudí el martes. "Parece que hay muchos motivos para ser bajistas en el mercado del crudo, y el factor más importante ahora es el resultado de las negociaciones con Ucrania. El petróleo ruso puede volver parcialmente al mercado legítimo, aunque por supuesto hay muchas permutaciones en cuanto al resultado final en este caso", dijo el analista de Sparta Commodities Neil Crosby. (Información de Colleen Howe; edición de Michael Perry y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)