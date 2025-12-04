PETRÓLEO - El crudo sube tras ataque de Ucrania a infraestructuras petrolíferas rusas

Por Mohi Narayan

NUEVA DELHI, 4 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el jueves, después de que los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera de Rusia señalaran posibles limitaciones de suministro, y el estancamiento de las conversaciones de paz moderó las expectativas de un acuerdo que restablezca los flujos de petróleo ruso a los mercados globales.

Sin embargo, la debilidad de los fundamentos limitaba las ganancias. El crudo Brent subía 41 centavos, o un 0,65%, a US$63,08, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense avanzaba 45 centavos, o un 0,76%, a US$59,40.

Ucrania atacó el oleoducto de Druzhba, en la región central rusa de Tambov, según informó el miércoles una fuente de la inteligencia militar ucraniana. Se trata del quinto ataque contra el oleoducto que envía petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. El operador del oleoducto y la compañía húngara de petróleo y gas afirmaron posteriormente que los suministros circulaban por el oleoducto con normalidad.

"La campaña ucraniana de drones contra la infraestructura de refino rusa ha pasado a una fase más sostenida y estratégicamente coordinada", afirma la consultora Kpler en un informe de investigación, en el que añade que los ataques se dirigen ahora contra las refinerías en ciclos repetidos, con el objetivo de impedir que se estabilicen los activos clave. "Esto ha reducido la producción de refino rusa a unos 5 millones de barriles diarios entre septiembre y noviembre, lo que supone un descenso interanual de 335.000 barriles diarios, siendo la gasolina la más afectada y la producción de gasóleo también considerablemente más débil", añadió el informe.

La percepción de que el progreso en un plan de paz para Ucrania se estaba estancando también apoyó los precios, después de que los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieran de las conversaciones de paz con el Kremlin sin ningún avance específico sobre el fin de la guerra. Trump dijo que no estaba claro qué pasaría ahora.

"Es probable que el crudo permanezca estancado en un rango estrecho mientras los esfuerzos de paz en Ucrania avanzan", dijo Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

Anteriormente, las expectativas de un final de la guerra habían presionado los precios a la baja, en un momento en que los operadores anticipaban que un acuerdo implicaría el fin de las sanciones a Rusia y permitiría que el petróleo ruso volviera a un mercado mundial ya sobreabastecido.

El jueves, Fitch Ratings recortó sus previsiones de precios del petróleo para 2025-2027 para reflejar el exceso de oferta del mercado y el crecimiento de la producción, que se espera supere a la demanda.

Información Mohi Narayan (Nueva Delhi) y Colleen Howe (Pekín); edición de Michael Perry y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalb