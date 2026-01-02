PETRÓLEO-El crudo sube tras la mayor pérdida anual desde 2020

Por Florence Tan

2 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían en el primer día de cotización de 2026, tras haber registrado el año pasado su mayor caída anual desde 2020, en un momento en que los drones ucranianos apuntaban a las instalaciones petroleras rusas y un bloqueo estadounidense presionaba las exportaciones de Venezuela. Los futuros del crudo Brent subían 35 centavos el viernes, a US$61,20 el barril, a las 0409 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$57,76 el barril, 34 centavos más.

Rusia y Ucrania han intercambiado acusaciones de ataques contra civiles en Año Nuevo a pesar de las conversaciones supervisadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tienen como objetivo poner fin a la guerra de casi cuatro años.

Kiev ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa en los últimos meses, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación de Moscú para su campaña militar en Ucrania.

En una nueva medida del Gobierno de Trump para aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington impuso el miércoles sanciones a cuatro empresas y petroleros asociados que, según dijo, operaban en el sector petrolero de Venezuela.

El bloqueo estadounidense tiene como objetivo evitar que los petroleros sancionados entren o salgan de Venezuela y está obligando a la empresa energética estatal PDVSA a recurrir a soluciones extremas para evitar el cierre de las unidades de refinación a medida que se acumulan los inventarios residuales de combustible.

Los índices de referencia Brent y WTI registraron pérdidas anuales de casi el 20% en 2025, las más pronunciadas desde 2020, en un clima de preocupación por el exceso de oferta y los aranceles, que pesó más que los riesgos geopolíticos. Fue el tercer año consecutivo de pérdidas para el Brent, la racha más larga registrada. (Información de Florence Tan; edición de Tom Hogue y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)