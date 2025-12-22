PETRÓLEO-El crudo sube tras la noticia de que EE. UU. interceptó un petrolero cerca de Venezuela

Por Sam Li y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 22 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes después de que Estados Unidos interceptara un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, lo que aumenta la incertidumbre sobre la oferta. Los futuros del crudo Brent subían 46 centavos, o un 0,8%, a US$60,93 por barril a las 0400 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 46 centavos, o un 0,8%, a US$56,98.

"El mercado se está despertando con el hecho de que el Gobierno de Trump está adoptando un enfoque de línea dura hacia el comercio de petróleo venezolano", dijo June Goh, analista del mercado petrolero en Sparta Commodities.

"Por lo tanto, los precios del crudo se han visto respaldados por estas noticias geopolíticas junto con las tensiones a fuego lento entre Rusia y Ucrania en el fondo, en un mercado por lo demás muy bajista fundamentalmente", dijo Goh. La Guardia Costera de EEUU interceptó a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, lo que sería la segunda operación de este tipo durante el fin de semana y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito, dijeron fuentes a Reuters el domingo. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un rebote en los precios del petróleo ha sido provocado por los acontecimientos geopolíticos, comenzando con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un bloqueo "total y completo" a los petroleros venezolanos sancionados y los acontecimientos posteriores en ese país, seguido por las informaciones de un ataque ucraniano con drones a un buque de la flota rusa en la sombra en el mar Mediterráneo, dijo el analista de IG Tony Sycamore.

"El mercado está perdiendo la esperanza de que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, auspiciadas por Estados Unidos, lleguen pronto a un acuerdo duradero", dijo.

"Estos acontecimientos están ayudando a compensar las preocupaciones de exceso de oferta en curso, y combinados con la falsa ruptura a la baja de la semana pasada que ha pillado al mercado con el pie cambiado, el balance de riesgos está muy cerca de cambiar de nuevo hacia el alza en el crudo."

El Brent y el WTI caían alrededor de un 1% la semana pasada, después de haber bajado cerca de un 4% en la semana del 8 de diciembre.

El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff dijo el domingo que las conversaciones mantenidas durante los últimos tres días en Florida entre responsables estadounidenses, europeos y ucranianos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania se habían centrado en alinear posturas. Estas reuniones y las conversaciones mantenidas por separado con los negociadores rusos han sido infructuosas.

Sin embargo, el principal asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el domingo que los cambios introducidos por los europeos y los ucranianos en las propuestas estadounidenses no habían mejorado las perspectivas de paz. (Informes de Jeslyn Lerh en Singapur, Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; edición de Sonali Paul y Neil Fullick)